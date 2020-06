Naposledy dal tři góly za Teplice Aidin Mahutović v létě 2013, kdy pomohl hattrickem k sedmigólovému ztrapnění Slavie. Až po téměř sedmi letech se fanoušci „sklářů“ znovu dočkali. Jakub Řezníček pálil včera ostrými, Zlínu mohl dokonce dát daleko více branek. „Tři góly dát je hezký, ale důležitější jsou tři body a záchrana,“ tvrdí „Řízek“.

Severočeši potvrdili doma záchranu vysokou výhrou nad "ševci" ze Zlína. | Foto: Deník / František Bílek

Dal jste už 12 gólů, stejně jako sparťani Kanga a Kozák. Bude pro vás pro zbytek sezony motivací získat korunu krále střelců?

Asi jo. Všichni mi to předhazujou. Já chci ale jít od zápasu k zápasu. Vnímám to, ale není to pro mě životně důležitý.