Zápas dvou týmů ze dna tabulky první fotbalové ligy mezi Karvinou a Teplicemi skončil v 8. kole remízou 1:1. Domácím zařídil v 54. minutě vedení Lukáš Čmelík, ale už za minutu srovnal Daniel Trubač. Pro Slezany to byla už čtvrtá dělba bodů v této sezoně a jako jediná zůstává bez vítězství. Na předposledním místě má čtyři body, stejně jako její dnešní soupeř, který je vinou horšího skóre poslední. V teplickém týmu se druhý zápas za sebou střelecky prosadil Daniel Trubač.

Teplice vydolovaly v Karviné bod za remízu 1:1. | Foto: ČTK

Mrzí mě, že jsme to v Karviné nedotáhli do tříbodového zisku. Hlavně v prvním poločase jsme vypadali dobře, ale akce jsme ani ve druhém poločase nevyužili. Opět mě mrzí zaváhání a inkasovaný gól z ojedinělé šance, to jsme celí mi," uvedl teplický trenér Radim Kučera.