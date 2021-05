V Karviné „sklářům“ dává jistotu záchrany výhra, pokud ale Příbram doma neporazí Pardubice, můžou cestou domů juchat i v případě porážky. Jestli ale Středočeši zvítězí a Kučerovi svěřenci ve Slezsku rupnou, budou se za týden na Stínadlech před vzájemným duelem se „Starka boys“ klepat jako ratlíci.

K čemu může před posledním kolem dojít?

Jak to bude…



…když Teplice vyhrají v Karviné: Není co řešit, „skláři“ jsou zachránění! ''



…když Teplice remizují v Karviné a Příbram nevyhraje nad Pardubicemi: „Žlutomodří“ můžou slavit záchranu!



…když Teplice remizují v Karviné a Příbram porazí Pardubice: Teplice budou mít na Příbram před vzájemným duelem náskok tří bodů. V posledním kole můžou doma se Středočechy prohrát maximálně o dva góly. První vzájemný zápas totiž vyhrály u Litavky 3:1. Pokud k tomu dojde, rozhodovalo by celkové skóre, které mají svěřenci trenéra Kučery lepší. Pokud ale prohrají o tři a více branek, padají do druhé ligy Severočeši.



…když Teplice prohrají v Karviné a Příbram porazí Pardubice: „Skláři“ budou před posledním kolem ve svízelné situaci. Jakákoliv prohra s Příbramí by je totiž poslala o soutěž níže.