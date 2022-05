„Pokud nám odskočí Jablonec nebo Pardubice, tak zůstaneme s Bohemkou dole. Nemůžeme nechat Jablonec vyhrát. Podle mě to bude jeden z nejdůležitějších zápasů sezony,“ uvědomuje si kouč sklářů Jiří Jarošík, o co v sobotu půjde. Na Stínadlech věří, že se do hry vrátí hráči, kteří chyběli minule ve Zlíně, kde Tepličtí padli 0:3, čímž si notně zkomplikovali svou pozici. „Do sestavy se možná vrátí dva až tři fotbalisté,“ říká na toto téma Jarošík.

Jablonečtí po odvolání kouče Petra Rady konečně vyhráli, podle Jarošíka budou psychicky nahoře. „Možná z nich spadla deka.“

To ostatně potvrzují i slova Jakuba Martince, stopera mužstva z Jizerských hor. „Něco jsme si vyříkali, těch zaváhání už bylo strašně moc. V kabině padla nějaká slova, jak by to mělo fungovat a jaký by měl být náš přístup. Někdo si k tomu něco řekl, někdo jen poslouchal. Nastavili jsme si hlavu tak, že to musíme zvládnout, že jiná cesta už není. Ale ulevíme si, až bude po všem, až se vyhneme baráži. To je náš cíl.“

Po zdolání Pardubic Martinec věří, že jeho tým uspěje i v lázeňském městě. „Musíme makat na tréninku stejně, pak věřím, že jsme schopni všechny ty tři zápasy zvládnout v náš prospěch.“