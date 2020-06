Teplický fotbalový klub v současné době patří mezi organizace, které dávají nejvíc šanci svým odchovancům. Svědčí o tom fakt, že Matěj Radosta a Jan Knapík patří k nejvytíženějším hráčům ročníku 2000 a mladších. „V Teplicích je šance dostat se do áčka velká, dveře jsou tu otevřené. Jinde se vodí hráči za velké peníze, tady se hodně pracuje s odchovanci,“ pochvaluje si 19letý Radosta.

Teplice v posledním domácím utkání roku 2019 porazily Zlín 2:1. | Foto: Deník / František Bílek

Svou mistrovskou premiéru si odbyl před rokem a čtvrt v Jablonci, od té doby nastřádal 14 prvoligových startů, gólu se zatím nedočkal. „Snažím se co nejvíc využít šance, kterou jsem od trenérů dostal. Není běžné, aby jinde dostávali 17letí hráči šanci a naskakovali do ligy. Chci co nejvíce pomoct týmu, udržet se v základu, prosadit se a ukázat, že na to mám.“