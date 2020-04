V pátek 20. listopadu vedení FK Teplice nechalo otestovat některé své hráče, řada z nich totiž začala stonat. O den později média hlásila, že pozitivní test měl stoper Michal Smejkal. S žádostí o odklad “skláři” neuspěli, v pondělí tak museli nastoupit v notně okleštěné sestavě v Olomouci. Od Sigmy utrpěli šestigólový debakl, v týdnu pak prasečí chřipkou onemocněli další fotbalisté. Poslední zápas podzimu, který měly Teplice doma odehrát proti Plzni, už vedení profesionálního fotbalu přeložilo na jaro. To “žlutomodré” nezastihlo v nejlepší formě, z první příčky se propadli až na konečnou čtvrtou pozici, ze které se do pohárové Evropy nepodívali.

Obhájce pohárového vítězství rozjel skvělý podzim

Na jaře 2009 Tepličtí slavili vítězství v domácím poháru, na Strahově gólem Aidina Mahmutoviće pokořili Slovácko 1:0. Do nového ročníku nejvyšší soutěže tak pod vedením Jiřího Plíška vstupovali jako obhájce pohárového triumfu a také jako účastník 4. předkola Evropské ligy, v němž později vypadli s izraelským Hapoelem Tel Aviv.

V úvodním kole Severočeši před více než 15 tisíci diváky remizovali s pražskou Spartou 0:0 a v dalším průběhu soutěže dokázali vítězit doma i venku. Mužstvo se opíralo o jistého brankáře Grigara, v čtyřčlenné defenzivní formaci kraloval kapitán Lukáš, střed pole obhospodařoval Vachoušek, vepředu střílel góly Mahmutović. Silnou devízou Teplic byla týmová hra, trenér Plíšek disponoval také kvalitní lavičkou.

Zatímco se Spatou, Slavií a dalšími soupeři si “skláři” rady věděli, začínal na ně číhat zatím skrytý protivník, kterému se postavit dalo hodně sil. Ve světě prasečí chřipka kosila školáky a mladé lidi v průběhu celého roku. Nákaza, která měla svůj původ v Mexiku, kde byli první nakažení nahlášeni v březnu. Do konce října bylo celkem 6 tisíc obětí, v Česku bylo kolem čtyř stovek nakažených. V některých zemích působila nemoc paniku, Egypt například nařídil vybít všechna prasata v zemi, aby zastavil šíření viru. Česká republika byla relativně v klidu, hygienici dělali testy jen u nejtěžších případů chřipky.

Prasečí chřipka útočí na teplické fotbalisty

“Zatím průběh díky bohu není vážný. Vážnější průběh bývá obvykle u těch, kteří mají souběh nějakých chronických onemocnění, například srdečního nebo dýchacího systému,” hlásil hlavní hygienik Michael Vít v době, kdy do postelí uléhal jeden teplický hráč za druhým. S klasickou chřipkou, nebo prasečí? Jako první byl pozitivní tehdy Michal Smejkal. “Obtížné dýchání, bolest a tlak v oblasti hrudníku a břicha, závratě, zmatení a vytrvalé zvracení,” popisoval 23letý zadák své obtíže. “Neřekl bych, že ty příznaky byly výrazně jiné než u běžné chřipky. Jen mě víc bolela hlava. Lékaři mi říkali, že není důvod k žádné panice, měl bych být brzy v pořádku,“ byl i přes neznámý virus fotbalista, který přišel na sever před více než rokem z Plzně, pozitivně naladěný.

Podezření na novou nemoc měl klubový lékař MUDr. Jan Štěrba u více mužů v kopačkách. "Pokud zvážíte, že kluci spolu byli v autobuse, v kabině a celkově s Michalem byli stále v kontaktu, je více než pravděpodobné, že to propukne i u dalších." Vedení klubu ale mělo problém sehnat dostatečný počet testů. “Máme jen dvě sady,” potvrdil mluvčí klubu Petr Heidenreich. Před duelem v Olomouci, který byl dohrávkou15. kola, v Teplicích žádali kvůli chřipkou zdecimovanému kádru o odklad, avšak neuspěli, i když svou žádost opakovali.

Se Sigmou se mělo hrát tři dny poté, co byla prasečí chřipka diagnostikovaná Smejkalovi. Mezitím se na Stínadlech testovalo, příznaky se začaly pojevovat i u dalších Plíškových svěřenců. Den před utkáním sedlo do autobusu, který zamířil do Olomouce, i několik hráčů divizního béčka včetně veterána Dušana Tesaříka. “Na tréninku měl trenér v týdnu dvanáctku hráčů. Vzal třeba Peterku z rezervy, ale ten vzápětí odpadl, měl také chřipku. Na Moravu odjelo osmnáct hráčů. Někteří nemocní zůstali doma, někteří jsou čerstvě po nemoci. Tři čtyři, kterým lékař zápas nedoporučil, odjeli s týmem. Vzhledem k situaci, v jaké jsme se ocitli, chtějí hrát," sdělil Heidenreich.

Situace je vážná, svaz je však neoblomný. Sigma je ráda

V den zápasu byl Vlastimil Vidlička hospitalizován v prostějovské nemocnici. Po příjezdu mužstva na Hanou o jeho přesunu do špitálu rozhodl MUDr. Štěrba. “Náš lékař je přesvědčen, že všechny příznaky onemocnění prasečí chřipkou nasvědčují, proto trval na hospitalizaci. A to se nemluví o Ljevakovičovi, u něhož stanovili doktoři stejnou diagnózu. Pět dalších hráčů našeho kádru má příznaky běžné chřipky a kdo ví, co se z toho vyklube. V autobuse se nám určitě nakazí celý tým, budou na sebe prskat a pak lehnou všichni. Navíc i na hřišti se může stát, že naši hráči nakazí ty soupeřovi,” kroutil nad stanoviskem svazu ředitel FK Teplice František Hrdlička.

Prasečí chřipka (nebo také mexická chřipka, „mexická prasečí chřipka“, nová chřipka či chřipka A/H1N1) je typ chřipky přenosné na člověka, který se objevil v Mexiku v březnu roku 2009, pojem „prasečí chřipka“ se však používá i pro označení původní chřipky prasat, tedy jednomu z typů chřipky, kvůli kterému mexická prasečí chřipka vznikla. Mexická prasečí chřipka je respirační onemocnění způsobené chřipkovým virem kmene A/H1N1. Virus obsahuje geny lidské, ptačí a prasečí chřipky.

První případy nemoci byly hlášeny 18. března 2009. Onemocnělo několik stovek lidí ve třech oblastech Mexika a sedm občanů Spojených států amerických. Původně prasečí chřipkové onemocnění je přenosné na člověka a v dalších případech byl prokázán i přenos mezi lidmi.

Podle šéfa zdravotní sekce Rady Evropy Wolfganga Wodarga bylo vyhlášení pandemie prasečí chřipky Světovou zdravotnickou organizací falešné. Podle něj za ním stály farmaceutické firmy, které díky tomu vydělaly obří sumy na prodeji léků a vakcín proti prasečí chřipce.

Český stát objednal 700 000 vakcín proti prasečí chřipce, z toho zhruba 600 000 vakcín za 110 miliónů korun zůstalo nepoužito a bez jakéhokoli užitku se vyhodí. Očkovat se nechalo zhruba 66 000 lidí. Podle oficiálních údajů se mexickou prasečí chřipkou nakazilo v ČR 2477 osob a do března 2010 na ni 102 lidí zemřelo.

Proti chřipkovému viru kmene A/H1N1 společně s dalším subtypem chřipky kmenu A kmenu chřipky kmenu B se standardně očkuje protichřipkovou vakcínou. (wikipedie)

Jak znělo vyjádření odborníků? “Hrát se bude, onemocnění prasečí chřipkou není důvodem k odkládání zápasů. Vycházíme z doporučení UEFA,“ rozhodl nekompromisně šéf oddělení profesionálního fotbalu ČMFS Ivo Lubas. Odmítavé stanovisko přišlo také z Olomouce, která cítila, že pokořit vedoucí Teplice nemusí být při jejich problémech až tak velký problém. „My tu máme také nemocné: Čtyři hráči mají příušnice, dva těžkou virózu. Ale odkládat zápas nechceme. Každý má mít takový kádr, aby problém zvládl," vzkázal z Hané ředitel klubu Jiří Kubíček. Stejného názoru byl I kouč Sigmy Zdeněk Psotka.

Nebáli se hráči Olomouce na zeleném pažitu nákazy? “Určitě ne. Bude to kontakt jako v každodenním životě. Nevíte, koho potkáte a kdo prasečí chřipku může mít. Takhle nad tím nesmíte přemýšlet,” vyjádřil se na body nažhavený olomoucký obránce Aleš Škerle. Tepličtí byli na druhé straně barikády. Cítili totiž, že jsou oslabeni mnohem více. "Svaz by měl mít zájem, aby hráli skutečně jen zdraví hráči. Oslabený organismus představuje riziko," snažil se mluvčí Heidenreich dát do éteru další pádný argument, vše ale bylo marné. Zamítnutí teplické žádosti přišlo opakovaně. Přestože to v pondělí chvíli vypadalo, že se hrát nebude, musely oba celky před televizními kamerami České televize k utkání nastoupit.

"Skláři" neměli na vyrovnanou partii dostatek sil

Necelé čtyři tisícovky diváků viděly od začátku zápasu na Andrově stadionu spoustu šancí Hanáků, kteří v posledních ligových kolech vykazovali velkou formu. Hosté byli pozadu ve všech herních činnostech. Během prvních patnácti minut si domácí celek vypracoval čtyři gólovky, vedoucí branky se ale dočkal až ve 24. minutě, kdy využil hraničního ofsajdového postavení Šultes. Tři minuty na to to bylo už 2:0, přesně pálil Odrdoš. "Žlutomodří" vstali z mrtvých dvě minuty před pauzou; po pěkné kombinaci se prosadil hlavičkou Mahmutović. I ve druhém poločase Sigma diktovala tempo hry. “Skláři” se ale nevzdávali a na Dreksovo zvýšení stavu reagovali zvýšením obrátek a následným gólem Kleina. Ofenzivně laděné mužstvo Olomouce nakoned zlomilo odpor Severočechů dalšími góly a bez větších problémů si dokráčelo pro tři body za rekordní výhru 6:2.

“Nehledáme žádnou křivdu, byť jak lékař, tak hygienik hrát nedoporučili. Respektujeme rozhodnutí svazu. Budeme se bavit o tom, proč jsme dostali šest branek a co jsme mohli udělat jinak. Ale během celého utkání jsme řešili, kteří hráči to udýchají. Tři hráči hráli na hranici obětování se pro mužstvo, v týdnu bojovali s chřipkou,” poznamenal po utkání Jiří Plíšek. Jedním z mužů, které kouč Teplic zmiňoval, byl Tomáš Vondrášek, který tehdy nastoupil po boku Mahmutoviće na hrotu útoku. Po uplynutí devadesáti minut byl ale natolik vyčerpaný, že žádost o rozhovor odmítl. “Mrzí mě, že nám nebylo umožněno odehrát se Sigmou férové utkání,” poznamenal rozhořčený Plíšek.

To jeho trenérský kolega byl spokojený, na fair play nehleděl, šlo o peníze, o body do tabulky. “Chřipka v Teplicích? To šlo mimo nás. My jsme hrát chtěli. Ovlivnit jsme to ovšem nijak nemohli. Rozhodl svaz. Chtěli jsme hrát od úvodu co nejvíce aktivně, abychom využili momentálního rozpoložení Teplic,” přiznal Zdeněk Psotka. “Po našem čtvrtém gólu byla vidět na soupeři regiznace,” dodal.



“Byli jsme zdecimovaní rozsáhlou marodkou a hráli, na co jsme momentálně měli. V závěru nám chyběly síly a Sigma toho využila. Bohužel, pan Lubas rozhodl, že se bude hrát a tak nám nic jiného nezbývalo. Určitě jsme ale herně nepropadli. Hlavy máme nahoře,“ tvrdil teplický špílmachr Štěpán Vachoušek. Teplické také naštval výkon sudího Patáka, který po jasném faulu Škerleho nechal druhou žlutou pro olomouckého zadáka ve své kapsičce. “Paták měl některé věci jasně v rukou a dobře věděl, co dělá,” ušklíbl se Plíšek nad výkonem sudího. Poté dostal otázku na další ligový duel, v němž mělo jeho družstvo hostit o šest dnů později před domácím publikem Plzeň. "Uvidíme, co bude dál. Ale nastoupit i za týden bez pěti, šesti fotbalistů, to znevažuje hru."

Onemocněli další hráči, s Plzní už se nehrálo

V neděli se s Plzní nakonec nehrálo. U Vidličky se podle předpokladů prokázala nákaza prasečí chřipkou, v týdnu byli pozitivní Slavík, Grigar a Kalivoda. “Na základně stanoviska Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem jsme požádali o odklad. Svaz nám tentokrát promptně vyhověl,” informoval František Hrdlička. Krajská hygienická stanice nařídila teplickým hráčům domácí léčení. „Při vzájemném kontaktu existuje riziko dalšího šíření nákazy. Za daných podmínek je FK Teplice ohniskem nákazy, a proto je nutno od posledního pozitivního vyšetření na virus H1N1, aby členové týmu zůstali deset dnů v domácí izolaci,” vysvětloval ředitel krajské hygieny Josef Trmal.

Tepličtí dostali z Krajské hygienický stanice vše písemně, což se pro odklad ukázalo jako klíčové. Před duelem v Olomouci totiž měli pouze Trmalovo ústní doporučení. Ředitel krajské hygieny se totiž držel běžné praxe, při které ústní doporučení bez následného písemného potvrzení stačí. “Umím se vžít do role pana Lubase. Jestliže mu něco ukládá mít písemný dokument, tak byl ve velmi složité situaci. Odhalila se tím systémová chyba. Je potřeba soutěžní řád změnit, aby vždy rozhodl třetí nezávislý orgán,” řekl Hrdlička. To se později také stalo.

Hráči FK Teplice nastoupili na dovolenou, duel s Plzní dohrávali až 10. března, kdy v plné síle zvítězili 2:1. To už měli na svém kontě ze dvou jarních střetnutí čtyři body. Ze tří následujících domácích zápasů ale vytěžili pouhé tři body, což byla jedna z příčin pádu na čtvrtou pozici konečné tabulky Gambrunis ligy 2009/2010. To už je ale zase jiný příběh…

SK Sigma Olomouc – FK Teplice 6:2 (2:1)

Branky: 25. Šultes, 27. a 74. Ordoš, 53. a 81. Dreksa, 87. Janotka – 43. Mahmutović, 60. Klein.

ŽK: 59. Škerle – 64. Lukáš.

Rozhodčí: Paták - Kardula, Pospíšil.

Diváci: 3762.

Olomouc: Lovásik - Janotka, Dreksa, Škerle, Onofrej - Rossi - Bajer, Hořava (78. Štěpán) - Ordoš (87. Nuc), Šultes, Petr (69. Vepřek).

Teplice: Grigar - Merzič, Lukáš, Klein, (71. Elsamni)Stožický, Vachoušek, Gašparík (87. Pícha) - Mahmutović, Vondrášek.