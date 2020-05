Od trenéra Hejkala dostal proti Slovanu šanci na úkor kapitána Ljevakoviće, kterého kouslo klíště. Jak se vlastně léčí bolavá třísla? „Klidnějším režimem, trošku se omezí střelba, jsou tam nějaká cvičení s fyzioterapeutem, aby se uvolnila třísla i záda.“

„Skláři“ vyhráli 2:0 a Knapík byl spokojený. „Začali jsme bránit v bloku, nenapadali jsme Liberec vysoko. Hráli jsme, co jsme chtěli. A všichni jsme dodržovali pokyny trenéra. To byl klíč k úspěchu. Prostě jsme věděli, co máme hrát,“ shrnul talentovaný defenzivní univerzál, který přeci jen hraje raději na postu defenzivního záložníka. „Je tam víc akce, není to takové vyčkávání vzadu.“

V závěru zápasu se Knapík ale musel stáhnout na stopera, Kodeš si totiž řekl o vystřídání. „Nebylo to náročné. Když 70 minut hrajete zápas, tak není problém přejít na stopera. Těžší je jít do hry z lavičky.“

Je velmi pravděpodobné, že Jan Knapík nastoupí i ve středu ve vršovickém Ďolíčku. Podle něj i tam mají Teplice šanci bodovat. „Pro nás bude výhoda, že v hledišti nemůžou být fanoušci domácích. Ti je jindy hodně ženou. Ale uvidíme, jaké to tam bude. Je to pro nás venkovní zápas, bude to jiné než doma. Jsem na to zvědavý. Ta atmosféra proti Slovanu byla zvláštní. Pustili nám z repráků fanoušky, chvíli jsem si na to zvykal. Hrálo se mi nakonec lépe, než kdyby bylo úplné ticho.“