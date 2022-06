Kádr Severočechů, kteří na jaře museli svou ligovou příslušnost hájit v baráži, je totiž na prahu letní přípravy široký, ale plný nezkušených mladíků, pro které je liga zatím tím, čím je krásná modelka pro uhrovitého teenagera – lákavá, ale nedostupná. Pryč jsou čtyři opory, které žlutomodrým pomohly zachránit ligu, navíc naděje, že by místo nich dorazily na Stínadla plnohodnotné posily, jsou vinou směšného budgetu na přestupy mizivé.

Trenér Jiří Jarošík přiznává, že při sledování změn na soupiskách ligových soupeřů začíná být v depresi, určitou bezmoc lze číst mezi řádky v rozhovorech se zástupci vedení klubu. Situace v tradičním ligovém klubu zkrátka není dobrá, světélkem na konci tunelu jsou pouze tajemná jednání s potenciálními investory.

Pokud dobře dopadnou, do budoucna by finanční injekce mohla sportovnímu řediteli Štěpánu Vachouškovi rozvázat ruce při jednáních o skutečných posilách. A pokud ztroskotají? Město Teplice bude výhledově bez ligového fotbalu. To je bohužel holá realita současnosti, aktuální kádr patří k nejžhavějším kandidátům na sestup. Opakovaná záchrana nejvyšší soutěže by byla hotovým zázrakem.

Teplice začínají přípravu, zatím připomínají Titanic. Pryč jsou čtyři opory