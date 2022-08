Klobouk dolů před Teplicemi, před samotnými hráči, jak se prezentovali proti Plzni, i před trenérem Jarošíkem a jeho realizačním týmem za to, jak své svěřence dokázal na duel s mistrem připravit! Skláři byli Západočechům vyrovnaným soupeřem, byť byli před sezonou mnohými odepisováni, byť v přípravě podávali neuspokojivé výkony.

Co se stalo se žlutomodrými? Čím to, že se dokázali na vysokého favorita takto vytáhnout? Bude se jednat pouze o jednu pověstnou vlaštovku, která jaro nedělá, nebo síla týmu bude opravdu stačit na vedením vysněný střed tabulky? Tu nejlepší odpověď nabídnou až následující zápasy. Zřejmé však je, že trenér Jiří Jarošík si záměrně vybírá typy fotbalistů, kteří dokáží naplňovat jeho představy o aktivní hře, ve které hraje prim dobrá fyzická připravenost, rychlostní složka a především pak ochota tvrdě pracovat a do puntíku plnit taktické pokyny. I proto se vedení Teplic v létě rozloučilo s několika hráči, zároveň řeklo ne zajímavým jménům, které se nabízelo angažovat.

Proti Plzni nastoupili tři naprostí ligoví nováčci – záložníci Křišťan a Urbanec a útočník Gning, výkonem rozhodně nezklamali, spíš naopak. Nejvíc zářili Urbanec a Senegalec Gning, ten se patrně stane miláčkem publika, v sobotu sklízel zasloužené ovace. Roli v jejich výkonu mohlo hrát nováčkovské nadšení, čímž ovšem nechci nikterak snížit jejich kredit. Nejdůležitější proto bude, a to nejen u těchto zmiňovaných hráčů, parádní výkony zopakovat, především pak v zápasech, kdy se od Severočechů budou body čekat. Před Jiřím Jarošíkem je teď úkol v podobě citlivého zařazení plzeňského hosta Hybše do základní sestavy, proti mateřskému klubu totiž hrát kvůli dohodě klubů hrát nemohl. A také bude mít za úkol svůj tým podobně skvěle připravit i na další zápasy.