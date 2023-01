Trenér Jiří Jarošík často žehrá na nižší kvalitu lavičky a náhradníků. „Alfou a omegou na jaře bude, jestli zůstane užší kádr zdravý,“ nechal se slyšet před startem jara. Ještě před prvním střetnutím vzalo jeho přání za své, mimo hru se ocitl Trubač. To při delším zranění Jukla znamenalo problém. Další komplikace na sebe nenechaly čekat: hned v úvodu odešel ze hřiště zraněný Vondrášek, o půli musel střídat mozek zálohy Kučera.

Druhá půle tak byla v režii domácích, kteří zaslouženě vyhráli 2:0, oslabení hosté neměli šanci. Ale přesto najdeme pár pozitiv.

Ve vršovickém Ďolíčku kormidelník Severočechů postavil poprvé od začátku kreativní talent jménem Adam Čičovský, ale na zmrzlém a propískovaném trávníku to měl nesmírně těžké. Přesto prý nezklamal. V poměrně dobrém světle se předvedl i Senegalec Babacar Sy, jehož mají Teplice půjčeného ze Slavie. Proti Baníku pravděpodobně dostane další šanci.

Kvíz: Kolik poznáte slavných hráčů fotbalových Teplic?

Klíčové ale bude, jakou taktiku Jarošík na Ostravany zvolí. Z jeho úst už několikrát zaznělo, že jednoduchý fotbal soupeřů jeho svěřencům nevoní, že se se svým týmem snaží spíše o kombinační kopanou. To je chvályhodné, náročný fanoušek pěknou hru určitě ocení. Na „ťukes“ ale nějaký čas nebudou terény, je proto potřeba přepnout právě na onen jednodušší fotbal bez kudrlinek, který přináší na těžkých terénech body. Po nich příznivci touží nejvíc.

Špatný jarní start by žlutomodré namočil do bezprostředního boje o záchranu, který by pak mohl mít podobné rozuzlení jako v minulé sezoně – ošidnou baráž. Otázkou je, jestli vůbec Jarošík disponuje vhodými typy na styl fotbalu, jaký současná situace žádá… Tipl bych si, že spíš ne, že tým skládá především z hráčů, kteří zapadají do jeho představy o moderním fotbalu. Což může být ve výše zmíněném kontextu problematické.

Hlavním problémem, a to s Jarošíkem musím souhlasit, je menší kvalita širšího kádru. Ta je pochopitelně daná okleštěným rozpočtem. Ale to je zase jiný příběh…