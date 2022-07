Musím se přiznat, že jsem byl po čtvrteční tiskové konferenci Teplic poněkud v rozpacích. Skláři ztratili největší opory, na mysli mám Sejka, Fortelného a Tijaniho, plnohodnotná náhrada podle mě nepřišla. Přesto jejich klubové vedení prohlásilo, že ze záchranářských prací obavu rozhodně nemá, metou je pro něj střed tabulky. Upřímně si myslím, že boji o záchranu se parta okolo nestárnoucího a stále skvělého gólmana Grigara nevyhne. Na druhou stranu musím přiznat, že má Rudolf Řepka pravdu, když říká, že před začátkem minulé sezony vypadal kádr žlutomodrých na papíře také slabý, možná ještě slabší, než vypadá teď. Je sympatické, že společně se svými kolegy nepodléhá poraženecké náladě, i když výkony a výsledky v přípravě byly opravdu špatné. To, jestli je mimo realitu, jak někteří tvrdí, ukáže až čas. Pokud se mužstvo ještě podaří posílit o jednoho zkušeného hráče, na kterého je políčeno, nemusí to být tak zlé. Ostražitost je ovšem na místě, Teplice už několik let balancují na tenkém laně.