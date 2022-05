Stalo se to, co si nikdo na Stínadlech nepřál, skláři spadli do ošidné baráže, která je hlavně o nervech, o hlavě. Není pochyb o tom, že Teplice mají daleko lepší tým, než má druholigová Vlašim. Pokud je ale bez absencí klíčových hráčů a pokud je správně mentálně nastavený. Během sezony se žlutomodrým nevyhnula zranění, spíš jich bylo hodně než méně, a vinou různých okolností se dostávali do psychické nepohody. Zápasy byly jako na horské dráze, fanouškům se z té jízdy dělalo často nevolno.