Jakub Mareš (FK Teplice): Sparta byla hlavně v první půli dominantní. My jsme ale před zápasem věděli, že bude víc na balonu, že nás bude přehrávat. Chtěli jsem hrát zezadu, z bloku, nikde nevypadnout z presinku a něco vepředu udělat. Bohužel se nám to nepodařilo a Sparta ten jeden gól dala. Je to škoda. Cítil jsem, že jsme jako tým bojovali. Ale nelepilo nám to. Každý zápas dostaneme gól, to nás sráží. Naše situace je teď hrozná. Už jsme hráli tolik zápasů, máme jen šest bodů. Dostáváme strašně moc gólů, dopředu nám to nejde, nadřeme se na každou šanci. Musíme se odrazit od toho, že to nějaký zápas zlomíme. Ale máme v hlavě, že se nedaří, jdeme s tím do každého zápasu. Chceme to zlomit, musíme makat. Nic jiného teď nejde.

Stanislav Hejkal (FK Teplice): "Je to konec Hejkala v Teplicích. "Přestože nám chybělo osm lidí základní sestavy, hráli jsme velmi důstojnou roli proti Spartě, která nastoupila takřka ve stejném složení jako proti Celtiku Glasgow. Gól jsme dostali z věci, na kterou jsme se připravovali. Musím ale říct, že problémy Teplic nezpůsobilo dnešní utkání, to má hlubší podtext. Loňskou sezonu jsme dokončili ve velmi dobré formě. Na to jsme mohli navázat. Po výhře v Příbrami jsme ale padli s nováčkem z Pardubic, to byl bod zlomu. Od té doby to nebylo ono. Měli jsme vyhrát i v Opavě, kde jsme byli lepší, měli jsme doma porazit oslabený Liberec. Jsem rád alespoň za to, že tu pod mým vedením začalo hrát více mladých hráčů. Jestli bych něco měnil? Od začátku sezony bych neměnil nic. Jako trenér si nejsem vědomý, kde jsem udělal chybu. Jedinou malinkou možná přiznávám, že jsem s Libercem střídal Trubače. Jinak si stojím za svými rozhodnutími. Nezvládli jsme to, život jde dál. Teď se to na Teplice valí ze všech stran, budou to mít těžké. Přeji jim, ať se z toho brzy dostanou, novému trenérovi přeji úspěch. Necítím žádnou zášť, vztek. Jsem jen zklamaný.

Ondřej Čelůstka (AC Sparta Praha): "Jsem hrozně rád, že i já sám osobně po zranění udržel nulu vzadu. Těší mě taky, že jsme se vítězstvím nějakým způsobem naladili na další tři těžká utkání včetně derby se Slavií, na které se moc těšíme. Věřím, že jsme dost silný tým, abychom ho zvládli! My jsme hráli do plných, nebylo až tolik práce dozadu. Je pravda, že v závěru byly nějaké dva závary, když jsme ve středu hřiště polevili a dostali se nám tam. Ale pro stopera toho moc nebylo. Spíš tvořit, rychle otáčet hru, pohlídat si kontry soupeře. A to jsme zvládli, i když na začátku jsme se nedočkali toho, co jsme chtěli; potřebovali jsme gól už na začátku pro zklidnění, to bohužel nepřišlo. Ale říkali jsme si v kabině o přestávce, že i po těch dvou třech tutovkách přijde další. A přišla. Juliš znovu potvrdil obrovskou fazonu.“