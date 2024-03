Tohle bude velké! Fanoušci Teplic už vypravili na nedělní zápas se Slavií do pražského Edenu čtyři autobusy, z toho jeden patrový. A podle všeho to není konečné číslo. „Máme z toho obrovskou radost a jsme příjemně překvapení," oceňuje příznivce na jaře neporažených sklářů opora zadních řad Jan Knapík. „Bude to výjezd desetiletí," usmívá se mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.

Pryč jsou doby, kdy na venkovní ligové zájezdy jezdil jen předseda fanklubu s rodinou, aktuálně vládne v lázeňském městě menší fanouškovská euforie, která se začíná projevovat především rozrůstáním „kotle", tedy skupiny aktivních fans. Během domácích zápasů se srocují na jižní tribuně za brankou, jejich podpora je pro teplické fotbalisty klíčová. Slyšet jsou i venku, například nedávno v Pardubicích vytvořili „žlutomodrým" takřka domácí prostředí.

„Jsme za to moc rádi. Je znát, že fanouškovská podpora má stoupající tendenci. Zápas na Slavii patrně bude vyvrcholením té euforie. Vnímáme to jako dočasný úspěch, který je výsledkem naší vzájemné spolupráce. I díky našim příznivcům totiž předvádíme výkony, které předvádíme," tvrdí trenér Teplic Zdenko Frťala.

Skupina fanoušků, která se říká Tepličáci, hlásí čtyři naplněné autobusy, ten pátý se právě plní. Cena zájezdu? 200 korun + vstupenka. Ze Stínadel se pojede krátce po dvanácté hodině, zápas začíná v 15 hodin. „Tuhle podporu určitě budeme cítit, fanoušci budou slyšet. Moc se na to těšíme, budeme chtít pro ně uhrát co nejlepší výsledek," vzkazuje Knapík.

Trenér Frťala si ze své hráčské kariéry pamatuje, že Tepličtí měli i na cizích stadionech často domácí prostředí. „Třeba v té stříbrné sezoně před 25 lety. Byla to paráda. Hráč cítí o to větší zodpovědnost. Není nikdo, kdo by fandy nevnímal. Slavia má také skvělé fanoušky a i když ti naši budou v menšině, určitě nám obrovsky pomůžou."

Podle Martina Kovaříka by sektor pro teplické příznivce mohl být v neděli plný až po okraj. „Na Slavii ta kapacita je kolem tisícovky. Já věřím, že plný bude! Takový zájem byl naposledy v roce 2009, když jsme hráli pohárové finále se Slováckem v Praze na Strahově. Pak ještě hodně lidí jelo na podzim 2013 na Spartu, ale tehdy byly jen tři autobusy fanoušků."

Teplice se budou muset v Edenu obejít bez Labíka, Hronka a Fily, tedy hráčů, kteří patří Slavii a na Stínadlech hostují. Naopak můžou počítat s Chaloupkem, který odejde do pražského celku po sezoně, a s Kričfalušim, jenž ze Slavie v zimě přestoupil. „My s touto skutečností byli ztotožněni už v průběhu dohody se Slavií o hostování. Připravovali jsme se na to. Jsme rádi, že se nevykartovali další hráči, několik jich bylo pod hrozbou čtvrté žluté. Věřím, že i hráči, kteří aktuálně nepatřili do základu, se o místo poperou a Slavii to co nejvíce znepříjemní," komentuje Frťala vyhlídky svého týmu pro nedělní šlágr.