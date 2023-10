Stadion jako netradiční hotel? Jde to. Zážitek, který už nějaký čas nabízí fotbalová Sparta, se rozhodli okopírovat v Teplicích. S jedním rozdílem. Zatímco v Praze se za přespání ve stanu na hrací ploše platí, na severu Čech je kempování s programem pro děti zcela zdarma.

Stínadla | Video: Deník/František Bílek

„Je to parádní akce. Mám dva kluky fotbalisty, oba už to zažili. Je to něco nevšedního, co si v sobě kluci ponesou ještě dlouho. I díky tomu je jejich vztah ke klubu silnější,“ říká teplická legenda Admir Ljevakovi. Přespat ve stanu na stadionu, kde se hraje nejvyšší fotbalová soutěž, je nevšední událostí.

„Kouzelná noc, jak jsme akci nazvali, baví nejen malé kluky a holky, ale i nás, kouče,“ usmívá se Tomáš Künzl, klubový sekretář mládeže a zároveň mládežnický trenér. Akci vymyslel společně s Rostislavem Salákem a Petrem Hášou, kteří v Teplicích mají fotbalovou mládež také pod palcem. „Není to úplně originální záležitost, něco podobného funguje na Spartě, ale my akci nabízíme dětem zcela zdarma, jen si musí přinést své stany. A navíc jsme přidali bohatý program a pohádku,“ rýpl si kouč do soupeře. Děti z Teplic a okolí si povedené setkání chválí. „Paráda, těším se na další setkání. Našel jsem si nové kamarády a spal jsem tam, kde se hraje liga,“ utkvělo v paměti devítiletému Míšovi.

Kouzelnou noc uspořádali na severu Čech na konci prázdnin potřetí, vždy ji vylepšují o novou vychytávku. „Akce není určena jen dětem, které hrají za Teplice, může přijít kdokoliv, kdo má rád fotbal. Jen se musí dopředu zaregistrovat přes naše webové stránky,“ dodává Künzl Program je pestrý – postavení stanů, prohlídka stadionu včetně kabin. Následuje turnaj na umělé trávě, vědomostní soutěže o ceny, dokonce večeře a vše před spaním završí pohádka pod širým nebem. Ráno po snídani děti vyjíždějí minivláčkem po okolí a dozvídají se další zajímavosti o klubu a městě.

Ljevaković má na závěr zajímavou poznámku. „V Teplicích funguje na jedničku sociální odpovědnost klubu k městu, k jeho občanům, především pak k těm sociálně slabším. I díky podobným akcím je spojení fanoušků i obyvatel ke klubu silnější. Za poslední dobu klub udělal v této oblasti velký krok dopředu.“