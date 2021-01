Jak chutnal gól do sítě vašeho bývalého zaměstnavatele?

Nechutnal. Jedině dobře, že byl už na 4:0, že o ničem nerozhodoval. Tomáši Grigarovi gratuluji ke 300. ligovému startu. Raději bych ale dával góly někomu jinému. Naštěstí Grigy ten můj gól asi ani neviděl, někde se tam srazili. Já přeji Teplicím, aby se z toho spodku co nejrychleji dostali a drželi se aspoň někde v prostředku.

Ale Jablonec je nahoře. Koukáte ještě nad sebe?

Myslím si, že o titulu je rozhodnuto, Slavia je prakticky někde jinde. Ostatní týmy hrají o druhé místo. O titulu se nedá bavit, vím, že by to bylo krásné, ale celý národ ví, že Slavia sotva někde ztratí dvakrát - třikrát. To si uvědomujeme. Jestli jsou si toho vědomi na Spartě a v Plzni to nevím. My ale koukáme radši pod sebe, chceme se udržet nahoře. Budeme se snažit obhájit poháry a natahovat ty naše série co nejdál.

Ještě k pátečnímu zápasu. Vypadalo to, že jste ten těžký terén zvládli daleko lépe.

Hřiště rozhodně nebylo úplně ideální, ale nám se na tom poměrně dařilo. Dokonce jsme si ho užili, protože teď jsme byli čtrnáct dní na umělce, přírodní tráva je něco jiného. Asi jsme i byli rádi i za to, že jsme byli po delší době na normálním pažitu.

A byli jste překvapení, že jste tak dominovali?

Teplice měly ze začátku dva takové nepříjemné centry. Možná kdyby daly gól, tak by byly uvolněnější. Pak jsme ale převzali otěže zápasu, pomohli nám první i druhý gól. Když se prohrává, nohy pak víc těžknou, naopak kdo vede, je na koni. Nám to sedlo se vším všudy, prakticky všechno, co jsme udělali směrem dopředu, se nám povedlo.

Kouč Rada říkal, že vám možná pomohla nezvykle krátká příprava.

Přípravy jsme měli v době covidu už asi tři. Nebavilo nás být doma, absolvovat tréninky doma, běhat v lese. Teď nevím, na co bychom měli čekat. Máme před sebou dvacet zápasů. Je dobře, že jsme do toho šli takhle brzy, když je to bez fanoušků. Kdyby byli fanoušci, tak by bylo lepší počkat na lepší počasí. Ale když nemůžou do ochozů, tak ať se hraje. Pro nás je rozhodně lepší hrát, než mít dva měsíce přípravu a běhat. Možná nás to pak všechny týmy někdy dožene, že nebudeme mít tolik naběháno, ale proto zůstávají široké kádry, aby se to prostřídalo.