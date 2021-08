„Slavia je dlouhodobě nejlepší tým ligy. Náš výkon nebyl špatný, stejně jako v Budějovicích, ale za to si nic nekoupíme, bod nemáme ani jeden,“ odfrknul si teplické trenér Radim Kučera.

„Chtěli jsme presovat, hrát z hlubokého bloku. Plány nám naboural první gól. Po vyrovnání jsme ale před půlí inkasovali, to byla velká škoda a zlomový okamžik. Mohli jsme opět vyrovnat, místo toho ale po chybě přišel třetí gól Slavie,“ komentoval devadesátiminutové dějství.

Jeho trenérský kolega Jindřich Trpišovský byl o mnoho spokojenější. „Sešívaní po výhře 1:0 ve Zlíně opět brali tři body, před středečním zápasem o Ligy mistrů s Ferencvárosem navíc nabyli velkou herní pohodu. „Náš výkon byl ještě o stupeň lepší než ve Zlíně. Zápas měl tempo i nasazení,“ pochvaloval si uznávaný stratég.

V dresu multikulturního celku se zaskvěl hattrickem bývalý hráč Jablonce Ivan Schranz. Trpišovskému tak zamotal hlavu. „Převedl skvělý výkon, nejen v koncovce. Rychle se u nás adaptoval.“

Samotný hrdina byl pochopitelně šťastný. „Byl to můj první hattrick v lize. Ve stém ligovém zápase. Zatím to nic neznamená. Abych se dostal do základu, tak musím podávat stoprocentní výkony pořád. Měl jsem i další šanci, škoda, že jsem ji nedal,“ vykládal novinářům.