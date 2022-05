Všichni tří bývalí výborní fotbalisté teplického Sklo Unionu navštěvují Stínadla pravidelně, můžou proto zasvěceně říct, proč žlutomodří zahučeli do baráže. „Nechci nikoho urazit, ale není tu ideální materiál. Určitě je to tím, že není tolik peněz na zkvalitnění kádru. A rozumím, proč tomu tak je, současná doba je pro provinční kluby těžká,” vykládá Jiří Sedláček, který chytal v Teplicích ligu od roku 1964 do roku 1979. „Trenérům práci s týmem nezávidím. Co mohli udělat, to udělali. Trošku se to zvedlo na jaře, ale pak se to vrátilo do starých kolejí. Je to tím materiálem,” soudí.

Stejného názoru je i Vladimír Počta, který po něm gólmanskou štafetu převzal. „Je to hlavně v hráčích. V trenérovi to není. Hráči nemakají, tak to nejde. Baráž je vyústěním toho, jak se situace v Teplicích za poslední roky vyvíjela. Spělo to k ní. Klub musí kvůli menšímu rozpočtu lovit hráče, kteří stojí málo nebo jsou zadarmo. Nebo jsou tu hráči na hostování.”

Nad kvalitou kádru se pozastavuje i Jaroslav Melichar, záložník s výbornou kopací technikou. Na paškál si bere hlavně středovou řadu. „Týmu chybí její produktivita. Zásadní chyba je v tom, že útočí málo lidí. Je tam malá podpora krajní zálohy, nedokážeme z ní míč dostat do vápna. Body se dávají jen za góly. Celkově tomu chybělo víc fotbalovosti.” Na rozdíl od Sedláčka a Počty si Melichar myslí, že chyba je i v trenérech. „Nepřinutili záložníky, aby šli s výkony víc nahoru.”

Všichni tři se shodují v tom, že baráž bude složitá a těžká. „Bude hlavně o nervech,” tuší Počta, který chytal kvalifikace v letech 1980 a 1981. Ani v jednom případě Teplice, tehdy jako druholigový tým, neuspěly. „Já si myslím, že bychom ji měli zvládnout, i když to bude těžké. Bojím se toho. Vlašim je rozjetá, bude na tom lépe psychicky. Záleží, jak to ti kluci vezmou. Musí vědět, jak to vzít, jak hrát o záchranu. Takhle, jak zatím hráli, se o ni nehraje,” zvedá Sedláček varovný prst. „Musí se semknout a uvědomit si, že hrají o své živobytí. Žádné prémie bych nevypisoval, prostě hrají za sebe a za Teplice,” přidává.

Melichar tuší, že případný sestup by byl tragédií nejen pro město Teplice, ale pro celý kraj. „Hráči by si měli uvědomit, že jde o záchranu zábavy pro Tepličany. A nejen pro ně, protože v celém kraji je úroveň fotbalu nevalná. Jakou možnost by pak kluci z kraje měli, když by tu chtěli hrát kvalitní soutěž?” ptá se teplická fotbalová legenda.

Trojlístek veteránů fanoušky vyzývá, aby sklářům drželi palce. „Fanoušci, kteří mají fotbal rádi a mají k němu a ke lubu vztah, tak přijdou. Teď je důležité, aby s týmem drželi,” zní z úst Jaroslava Melichara. „Podpora je teď pro fotbalisty důležitá. Ale když nejsou výsledky, tak lidi nechodí, na fotbal zanevřeli. Myslím, že ani čtyři tisícovky nebudou,” mrzí Počtu.