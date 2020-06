Na Spartě “skláři” nezačali nikterak strašidelně, v poli byli domácím vyrovnaným soupeřem. Srazili je ale dvě inkasované branky v krátkém časovém úseku. “Byly tam dvě ztráty, dostali jsme dva góly a jako vždy nás to položilo. Do přestávky jsme inkasovali ještě potřetí. Druhý poločas bylo jen dohrávní.” hodnotí Žitný devadesát utrápených teplických minut.

Proč žluto-modrý tým poté, co kapituluje, těžko hledá odpověď? “Fakt nevím. Kdybychom to věděli, tak se to změní. Říkáme si to pořád. Ale když dostaneme rychle jeden dva góly, tak nás to položí a nemáme týmovou sílu se zvednout, skóre otočit. Leží na nás pak psychická deka. Potřebovali bychom se dostat do vedení, chváli ho držet,” přiznává 21letý ofenzivní středopolař.

Severočeši museli ve středu večer vzdorovat rozjeté Spartě, která se do pohody dostala v nedělní Karviné, kde se jí báječně vydařila druhá půle. Navíc protivníka dostávali do ještě většího laufu svými chybami. “Také bychom se potřebovali nějak chytit. Porazili jsme Liberec, ale pak jsme dostali čtyřku na Bohemce, to bylo hodně špatné, asi nás právě tenhle zápas hodně poznamenal. Na Spartě jsme se snažili hrát zezadu průnikové přihrávky, ale některé nám soupeř chytil a šel do rychlého protiútoku,” mrzí Žitného. A to dal po obrátce domácí celek nohu z plynu. “Sparta držela balon, my se jen posouvali.”



Zápasový program jde v rychlém sledu, svěřence trenéra Stanislava Hejkala čeká v neděli už pátý duel během 14 dnů, když od 17 hodin přivítají na Stínadlech Jablonec. “Nikdo z nás nic podobného nezažil. Ani se moc netrénuje, spíš je teď nejdůležitější regenerace. Herní vytížení je velké, ještě je dost zápasů před námi. Únava se bude kumulovat. A když se výsledkově ani herně nedaří, tak je vše o to těžší.”