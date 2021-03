Jedno je jisté. Derby severu, které parádně nastartuje víkendové 23. kolo první ligy, bude mít v pátek od 18 hodin na stadionu U Nisy grády. Favoritem je Liberec, z posledních dvanácti bitev, ztratil jedinou, avšak ani Teplice nemíří pod Ještěd s poraženeckou náladou. Skláři drží s pohárem bez porážky sérii čtyř duelů.

Před rokem Teplice porazily Liberec 2:0, jeden z gólů dával Tomáš Kučera. | Foto: Deník/František Bílek

„Jsme rádi, že jedeme na vítězné vlně a chceme se na ní co nejdéle udržet. Jdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, kam nás to na konci vyšvihne,“ uvedl liberecký středopolař Michal Sadílek, reprezentant do 21 let, jenž je ve Slovanu na hostování z PSV Eindhoven.