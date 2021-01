„Jablonec v závěru podzimu působil velmi dobrým dojmem. Teď se mu v přípravě dva zápasy nevydařily, ale my nevíme, v jaké fázi mužstvo Petra Rady v přípravě bylo, třeba zrovna drtilo fyzičku,“ řekl teplický trenér Radim Kučera, jehož celek porazil v generálce druholigový Žižkov 1:0.

Kučera vidí favorita v hostující partě, nicméně poraženeckou náladu nemá. „Jablonec má stoprocentně velmi kvalitní tým, proto je v tabulce druhý. Byl bych rád, kdybychom hlavně doma vítězili. Rozhodně nechceme rozdávat body, chceme se o ně doma prát. Co se výsledku a hry týče, tak myslím, že po krátké pauze bude dneska možné všechno,“ dodal Kučera, jenž za poslední týdny složil novou obranu.

Defenzivu mají zpevnit posily Ruben Droehnle, Šimon Gabriel a Ondřej Mazuch. Právě on má být v rozestavení 3 – 5 – 2 lídrem.

Zajímavější start si fanoušci sklářů těžko mohli přát. Přijede druhý tým tabulky, trenér Petr Rada,jenž v teplickém klubu několikrát působil, či bývalí hráči Jan Krob a Michal Jeřábek.

„Bude to těžké utkání. Teplice jsou posilněné dvěma výhrami v Boleslavi a ve Zlíně. Kádr si sednul, přišel nový trenér. Co máme zprávy, tak tam nebude optimální terén, ale nemůžeme v tomto počasí čekat nic lepšího. Bude to boj, jako vždy v Teplicích,“ prohlásil jablonecký trenér Petr Rada.



A jak vidí první mistrovský duel po Novém roce záložník domácího celku Matěj Radosta? „Zápas s Jabloncem určitě nebude jednoduchý. Každou sezonu potvrzuje, že patří k nejlepším českým týmům. My ale máme svou sílu a nevidím důvod, proč bychom s ním nemohli uhrát dobrý výsledek.“



Podle Radosty chtějí Tepličtí stoupat tabulkou vzhůru, závěr podzimu je přiblížil vrchní polovině tabulky. „Na tom se shodujeme všichni. Už jsme optimističtější než na podzim.“

Optimismus pamatuje také ohledně počasí, se sněhovou nadílkou si na Stínadlech bez problémů poradili. „To počasí může zápas trochu ovlivnit, ale podmínky budou stejné pro oba týmy. Určitě se s těžkým terénem vyrovnáme,“ ujistil Radosta.