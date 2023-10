/FOTO/ Na teplických Stínadlech v neděli úřadovalo video. VAR v důležitých chvílích dvakrát rozhodl v neprospěch domácích Teplic, aby naopak vůbec neřešil penaltový zákrok hostů na domácího Hronka. I vinou chyb sudích padli „žlutomodří" s Baníkem Ostrava 0:1. Jediný gól zápasu dal v 76. minutě Ladislav Almási.

Teplice - Baník Ostrava | Foto: Deník/František Bílek

Ondřej Pechanec na zeleném pažitu a Ladislav Szikszay u videa. Tato dvojka rozhodčích teplickým divákům, hráčům a funkcionářům v neděli odpoledne pořádně zvedla tlak. V tunelu cestou do kabin nedostala od domácích pěkná jména, „vy syčáci!" je ta nejlichotivější. „Skláři" se zlobili především za dvě rozhodnutí, která podle nich utkání ovlivnila.

Tím prvním je sražení Petr Hronka Janem Juroškou v pokutovém území po rohovém kopu v 28. minutě. „Já nejsem kompetentní k tomu, abych to komentoval," omlouval se postižený teplický fotbalista po zápase novinářům, i když bylo znát, že by nejraději svůj názor řekl na plnou pusu. „Penalta!" měl pak na tiskové konferenci jasno teplický trenér Zdenko Frťala. „Výroky sudích nehodnotím, ale tentokrát udělám výjimku," dodal. Jenže Pechanec ani Szikszay prohřešek proti pravidlům neviděli.

V nastavení prvního poločasu pak vypíchl unikajícímu Tankovi míč Mičević, Pechanec nechal hru pokračovat, ale po intervenci VARu se šel podívat na video. Záhy na to domácího stopera vyloučil a Tepličtí celou druhou půli hráli o deseti. „Tohle červená nebyla. Probíhají školení, kterých jsme součástí, tak je pak těžké udržet nervy, když to vidím zpětně," komentoval Frťala druhý sporný moment zápasu.

Do té doby měl mírně navrch Baník, Buchta jen těsně minul Grigarovu svatyni, Ewerton dokonce orazítkoval břevno. Po obrátce se „skláři" srdnatě bránili, rozhodla střela Ladislava Almásiho. „Myslím, že ta střela se Almásimu nepovedla. Byl to spíš náhodný gól," podotkl teplický lodivod.

Jeho tým se poté snažil o vyrovnání, Vachoušek běžel sám na Letáčka, jenže těsně minul. A v nastavení pak pálil mimo Bílek. K závěru se váže i druhá situace, kterou řešil VAR, a sice ruka Almásiho. Rozhodčí Pechanec ji viděl a Teplícím dal možnost zahrání pokutového kopu, jenže Szikszay si ho opět pozval pod hlavní tribunu k videu. Hlavní arbitr nedělního duelu na obrazovce úmyslné hraní rukou neviděl, penaltu zrušil. „Musím být objektivní a uznat, že se penaltu nejednalo," pověděl novinářům Frťala, který za své protesty vyfasoval během utkání žlutou kartu.

Nelíbily se mu ani další výroky rozhodčího Pechance, vinu se ale na sudí nesnažil svalovat. „Nechci porážku omlouvat výroky sudích. Chci mít hráče nastavené tak, že musí být připraveni na situace, které během zápasů můžou nastat. My máme teď hodně vyloučených, i s pohárem šest červených v řadě. To je snad světový rekord. Trend udělování červených karet v Česku je nastavený hodně vysoko a my si to teď vybíráme. Když si naše vyloučení zpětně promítnu, nebyly to žádné likvidační zákroky."

Svému družstvu vysekl pochvalu. „Hráči si zaslouží velký obdiv. I v deseti byli Baníku důstojným soupeřem. Musí teď zvednout hlavy, je před námi zápas v Hradci Králové. Musíme věřit, že se nám tam podaří získat ztracené body."

Frťalovi bude kromě Mičeviće chybět i Fila, který má nařízený desetidenní absolutní klid, otazník visí nad Yasserem a Gningem. „Yasser už by mohl být fit, ale Abu má zranění, které ani lékařský štáb není schopný identifikovat. Je to škoda, ofenzivní síla nám chybí, i když hráči, kteří nastupují, odvádějí v rámci svých možností nadstandardní práci."