Stínadla otvírají své brány, v sobotu od 15 hodin hrají Teplice s Plzní v úvodním ligovém kole. Půjde o reprízu startu minulé sezony, „skláři" tehdy s Viktorkou plichtili 2:2. I tentokrát jsou favoritem hosté, i tentokrát se čeká velká návštěva.

Teplice - Plzeň 2:2. Jakub Urbanec a Daniel Trubač se radují. | Foto: Deník/František Bílek

Tepličtí jsou odhodlaní Plzeň potrápit, z velkého jména strach nemají, neděsí je ani to, že Západočeši se prsí ofenzivním stylem. „Plzeň má obrovskou kvalitu a my se vynasnažíme být jí důstojným soupeřem. Respektujeme její sílu a víme, jakou obměnou prošla, ať už trenérskou nebo hráčskou. My se chceme na každého soupeře připravovat maximálně zodpovědně, tedy i na Viktorii. Chceme těžit z našich předností, což je fyzicky náročný fotbal, kolektivní hra. Věřím, že si naši diváci přijdou na své a že je nezklameme," říká trenér Severočechů Zdenko Frťala.

Nový kapitán Daniel Trubač cítí ideální předstartovní rozpoložení. „Cítím z týmu obrovskou energii a chtíč něčeho dosáhnout. Plzeň? Určitě nás Viktoria nepodcení, loni jsme s ní odehráli dva dobré zápasy. Věřím, že přijdou lidi a zápas bude zajímavý. Začíná se od nuly, můžeme do toho jít s čistou hlavou bez vyloženého tlaku."

Verbíř: Věřím, že si užijeme na Stínadlech více radosti než v minulých letech

Brankář Tomáš Grigar si nemyslí, že by duel přinesl brankovou úrodu. „Myslím si, že na začátek sezony to nebude žádný gólový festival. Bylo by super, kdybychom dokázali zopakovat to, co se stalo v prvním utkání minulé sezony, kdy jsme remizovali s Plzní doma 2:2. Tehdy jsme měli vítězství na dosah, škoda, že Urby nedal v nastavení gól z penalty. Doufám, že něco podobného předvedeme i teď, že pobavíme diváky. Přeji si, aby přišli v co největším počtu, aspoň deseti tisíc. Škoda, že se nehraje večer pod světly, ale od tří odpoledne."

A co si o sobotním souboji myslí tábor soupeře? „Teplice jsou dobře vedené mužstvo, budou určitě připraveni. Budeme hrát svoji hru a budeme se snažit je přehrát. Doma jsou velice nepříjemné a my to víme," tvrdí staronový trenér viktoriánů Miroslav Koubek.

Vedení Teplic pro své fandy připravilo celodenní program. Už v 11 hodin startuje na vedlejším hřišti „Mexiko" finále Memoriálu Františka Hrdličky dorostenců. Po konci tohoto klání se můžou fanoušci přesunout v areálu na umělou trávu, kde bude fanzóna pro děti i dospělé. Bude připravený fotokoutek s Fotonautem, soutěž s moderátory FK Teplice, fotbalové soutěže s trenéry přípravek, promo tým Hitradia North Music, malování na obličej nebo food truck s posezením. Dění ve fanzóně bude probíhat až do čtvrt na tři.