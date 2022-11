„Říká se, že je to severočeské derby. Ale moc to tak nebereme. V mládeži byly prestižní duely s Ústím a Mostem, v lize je asi extra motivace proti pražským S. Na druhou stranu každý zápas je v lize ohromně důležitý, takže nelze koukat na to s kým se zrovna hraje,“ tvrdí teplický stoper Jan Knapík.

Žlutomodří potřebují body jako sůl. „Nechceme být dole namočení. Je to důležitý duel i pro psychiku, pauza je pak příjemnější, i Vánoce. Máme Liberci co vracet, chceme to zvládnout. U nich se nám zápas nepovedl, to chceme napravit. A i tu porážku v Mladé Boleslavi,“ dodává Knapík.