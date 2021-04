/FOTO/ Na tu chvíli, kdy vyběhne po třísté na ligový pažit, se už dlouhou dobu těšil jako malé dítě. Kvůli výjimečnému milníku si dokonce prodloužil kariéru. Admir Ljevaković se v neděli dočkal. Proti Mladé Boleslavi si připsal jubilejní třístý prvoligový duel, vstoupil tak do uznávaného Klubu legend.

Admir Ljevaković s rodinou. | Foto: soukromý archiv Admira Ljevakoviće

„Doufám, že se do Klubu legend dostanu," doufal před dvěma a půl lety. To měl na svém kontě 250 ligových zápasů. V sezoně 2018/2019 nastoupil sedmadvacetkrát, pak už ale starty příliš nepřibývaly; v dalším ročníku pět, v tomto měl před duelem se Středočechy jen dva. V září 2019 si totiž při utkání s Bohemians utrhl zadní stehenní sval. Za necelý půlrok byl zpět. Sice chtěl končit, pak si to ale ještě rozmyslel. Možná i díky přátelům a spoluhráčům, kteří ho přemlouvali, ať ještě vydrží. Dal to. Silou vůle. „Nedám konec kariéry zadarmo, ještě se budu rvát!" sliboval.