„Chytil jsem míč po standardce, byla to hlavička doprostřed. Chtěl jsem rychle rozehrát, vykopnout. Pak jsem viděl periferně Yunise, tak jsem nohu stáhl,“ líčí 21letý teplický brankář. „Pomalým krokem jsem se vracel. Viděl jsem, že gólman to chce vykopávat. Chtěl jsem ho oběhnout, ale lekl se mě. Dával jsem pak gól do prázdné brány. Nikdy se mi to ještě nestalo, ani jsem to za poslední dobu nikde v lize neviděl,“ přidává svůj pohled šťastný střelec, který se v lize rok a půl netrefil do černého.

Zdroj: Deník/František Bílek

Tepličtí se rozpačitě dívali jeden na druhého, pak začali u rozhodčího Zelinky protestovat, olomoucký útočník s iráckými kořeny prý Němečkovi bránil ve hře. „Nepochopil jsem, proč se domácí zlobili. Já chtěl gólmana obíhat. Fakt se lekl, určitě to sám potvrdí,“ odmítal Yunis jakýkoliv kontakt. „Asi jo, asi jsem se lekl. Měl jsme pokračovat v pohybu nohou. Instinktivně jsem ji stáhl. Příště se musím podívat za sebe, tohle se nemuselo vůbec stát, kdybych tak udělal,“ ví Němeček. Spor o úmyslu či neúmyslu bránit teplickému brankáři ve hře uzavírá názor trenéra Sigmy Radoslava Látala. „Udělal to šikovně, počkal si. Brankář ho přehlédl. Celé to vyplynulo ze hry.“

Zdroj: Deník/František Bílek

Grigarův náhradník neměl na přemýšlení nad svou chybou příliš času, brzy na to totiž měli hosté z Hané další šance. Němeček vychytal Hálu i Faltu. Nebýt jeho, špatně hrající „žlutomodří“ by pak už druhou půli dohrávali pouze z povinnosti. „Bylo dobře, že jsem tam měl rychle zákroky. Hned jsem svou chybu vypustil z hlavy, musel jsem se soustředit na něco jiného. Psychicky jsem se tím z toho dostal. A jsem rád, že jsem klukům pomohl a trošku chybu odčinil.“



Pro perspektivního brankáře, jenž má za vzor německou legendu Manuela Neuera, má slova chvály i nový trenér FK Teplice Radim Kučera. „Luďa nás dvakrát podržel. Fotbal je o chybách. To, co se stalo, pro něj bude ponaučení do dalších zápasů. Podržel nás už v Mladé Boleslavi. Jsem s ním velice spokojený. Na to, jak je mladý, tak mužstvu pomáhá.“

Důvod k pozitivním slovům měl Kučera i na základě toho, jak se jeho svěřenci v průběhu první půle herně zvedli. Do přestávky několikrát olomoucké obraně zatopili a v 57. minutě Jakubem Marešem vyrovnali. „Ten začátek jsme zaspali, zacloumal s námi nešťastný inkasovaný gól, minimálně 25 minut jsme byli horším týmem. Luďa nás ale podržel, jinak by bylo nesmírně těžké zápas obracet, kdybyhom ještě inkasovali. O poločase jsme si řekli, že máme na to, abychom utkání zvrátili. Vyrovnali jsme a dokonce jsme ho mohli překlopit na naší stranu. Štěstí se mohlo přilonit víc k nám, ale remíza je asi spravedlivá,“ shrnul teplický stratég průběh zajímavého duelu.



Od plichty mohly zápas odklonit šance Fortelného a Řezníčka, prvně jmenovaný ale napálil míč do břevna Mandousovy branky a střídající forvard Teplic v samém závěru pálil tísněný mimo „zařízení“. „Bod je pro nás cenný, ale musíme ho potvrdit doma,“ odfoukl si Látal. Jeho Olomouc hraje ve vloženém kole s Českými Budějovicemi, Teplice jedou do Plzně.