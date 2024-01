Herní soustředění v Turecku jde fotbalistům Teplic k duhu. V úterý ve svém druhém přípravném duelu v rámci pobytu mimo svou zemi porazili bulharský celek Ludogorets Razgrad 3:1. Dva góly dal účastníkovi evropských pohárů Senegalec Abdallah Gning, který na podzim střelecky mlčel.

Příprava v Turecku: Ludogorets Razgrad - Teplice. U míče Gning. | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

Aktivní „skláři" po čtvrt hodině hry prohrávali, jenže ještě do přestávky Hronkem vyrovnali. Hned po obrátce se dvakrát po sobě prosadil Gning, jenž dostal dva skvělé míče za obranu. Severočeši byli i nadále při chuti, další góly už ale nepřidali. Chycenou penaltou se blýskl slovenský brankář Teplic Richard Ludha. Stínem duelu bylo zranění Matěje Radosty, který odstoupil ze hry 15 minut před koncem.

„Hráli jsme se skvělým soupeřem na skvěle upraveném hřišti. Kluci plní, co po nich chceme. Výsledek je skvělý, ale nechceme ho přeceňovat. Pro kluky je to velmi dobré povzbuzení. Jsme rádi, že se Abu po dlouhé době prosadil. Gólů mohlo být více, gólman Bulharů chytal parádně. Abu si snad nechává góly do ligy. Naši se dostávají do formy, toho si ceníme," zhodnotil zápas asistent hlavního kouče Frťaly Jan Rezek.

Jak vážné je zranění Radosty? „Věříme, že to nebude nic vážného. Více ukáže až vyšetření," konstatoval Rezek.

Tepličtí se z Turecka vrací ve středu. „Můžeme být maximálně spokojení s tím, jak kluci k tréninkům přistupovali. Navíc se tvoří parádní parta," pochvaloval si teplický asistent.

Ludogorets Razgrad - FK Teplice 1:3 (1:1)

Branky Teplice: 30. Hronek, 46. a 47. Gning.

Sestava Teplic: Ludha - Kričfaluši (70. Hora), Knapík (46. Bílek), Mićević (70. Tsykalo) - Hronek (60. Radosta), Mareček (46. Beránek), Křišťan (46. Vachoušek), Labík (46. Urbanec) - Trubač (70. Bednár) - Fila (46. Čerepkai), Gning (60. Yasser).