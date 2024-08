28letý stoper podepsal na Stínadlech smlouvu do léta 2026. „O Lukáše jsme měli zájem již na začátku přestupního období, kdy jsme po odchodu Štěpána Chaloupka hledali zkušenou posilu do středu obrany. Tehdy jsme se nedohodli. V minulých týdnech jsme řešili různé varianty, při naší aktuální rozsáhlé marodce jsme ale museli jednání zintenzivnit. Když se naskytla možnost získat Lukáše, tak to pro nás byla jednoznačná priorita. Je to hráč na pozici středního obránce, který může nastupovat okamžitě," má radost z ulovení potřebné posily sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.

Havel se narodil 6. 6. 1996. Váží 75 kg, měří 186 cm. V nejvyšší soutěži už dal 14 gólů, blíží se k metě 150 odehraných zápasů. Přesně jich odehrál 132. Nyní je jasné, že další branky a starty může přidat v dresu sklářů. Proč skončil v Českých Budějovicích? „O Lukáše byl v lize zájem už před dvěma lety. Potřebuje změnu, která mu určitě pomůže," říká za Dynamo funkcionář Emil Kristek. „Nemá cenu tady držet hráče, kteří tu nechtějí být. Mluvil jsem s oběma a došlo mi, že nemá cenu je zkoušet udržet," prohlašuje trenér Jihočechů František Straka. Poslední tým tabulky Chance ligy kromě Havla opouští ještě záložník Suchan.

Po přesunu do lázeňského města se už Havel chystá na sobotní duel svého nového chlebodárce s Karvinou. „Pocity jsou úžasné, protože jsem se sem strašně těšil, těšil jsem se na nové výzvy, takže zatím je to všechno super. Těším se na fanoušky a jejich podporu. Vím, že na Stínadla chodí hodně slušné návštěvy. Snad jich v sobotu dorazí co nejvíc."