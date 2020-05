“Skláři” hráli naposledy 8. března, kdy na svém stadionu remizovali 0:0 se Slováckem. Poté ještě měli dohrávat odložený duel s Libercem, kvůli nezpůsobilé hrací ploše byl ale znovu přeložený. Vyhlášení nouzového stavu a následné vládní restrikce daly červenou nejen fotbalu, od 21. dubna jsou ale vyznavači “kulatého nesmyslu” opět v tréninkovém procesu, byť značně omezeném. Od 11. května ale bude platit možnost kontaktního tréninku bez omezení, o čtrnáct dní později se skýtá možnost ligu dohrát; v základní části zbývá šest kol, poté by na řadu měla přijít nadstavba.

“Všichni už jsme natěšení, je to přeci naše práce. Jsem určitě pro to, aby se liga dohrála ve formátu, ve kterém jsme si ji schválili. Je tam ale velké ale, které se týká organizačního zajištění nebo zdravotních a hygienických podmínek. Na to nám a ani ostatním klubům zatím nikdo pořádně neodpověděl,” je Hynek v rozpacích.

Teplický klub před časem poslal LFA soubor pěti otázek, na které chtěl dostat před hlasováním odpovědi. Stále se ale nedočkal. “Vypadá to, že je ani nikdo pořádně neví. Bylo by dobré, abychom ty podmínky věděli dříve než na samotném jednání LFA, abychom si je mohli prostudovat a nebyli postaveni před hotovou věc.”

FOTO: Měření teploty, dezinfekce míčů a novináři mimo areál. Teplice už trénují! Přečíst článek ›