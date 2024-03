/FOTO/ Pět zápasů - jedenáct bodů. Tepličtí fotbalisté na jaře září, díky nebývalému bodovému přísunu útočí v tabulce FORTUNA:LIGY na první šestku. V neděli po obědě na Stínadlech porazili 2:0 Liberec a svou sérii bez porážky prodloužili na pět zápasů. Slovan po vypadnutí z poháru musel spolknout další hořkou pilulku.

Atmosféra v hledišti při duelu Teplice - Liberec | Video: Deník/František Bílek

Malé severočeské derby „skláři" rozhodli už v prvním poločase. Nejprve po skvělé individuální akci propálil Vliegena z velkého úhlu Yasser a poté Fila prvním dotykem zpracoval Trubačův centr, aby ho svým druhým dotykem poslal do liberecké branky. „Měli jsme před tím šance jít do vedení, nedali jsme je. Teplice po naší chybě daly gól, pak druhý a už mohly hrát to, co jim vyhovovalo. Nám chybělo několik hráčů, bylo proto těžké s vývojem něco udělat," povzdychl si liberecký kouč Luboš Kozel.

Po obrátce už se svěřenci Zdenka Frťaly soustředili spíše na defenzivu, Slovan se do velkých příležitostí nedostával, jedinou stoprocentní příležitost hostů druhé půle vytáhl parádně teplický gólman Ludha. Na druhé straně trefil Fila z otočky břevno.

„Neměli jsme optimální vstup do utkání, byli jsme trošku nervózní. Po prvním vstřeleném gólu to z nás trochu spadlo. Z trojky vepředu jsme ve druhé půli změnili rozestavení a do ničeho jsme soupeře nepouštěli. Hráči to dokázali urvat svým přístupem a nasazením," mnul si Frťala ruce.

„Je super, že jsme zvládli sérii domácích zápasů, jen škoda malého zaškobrtnutí s Karvinou. Ale máme hodně bodů, jsme bod od první šestky. Na druhou stranu je tabulky vyrovnaná, můžeme spadnout na desáté místo během pár kol," nelítá útočník Daniel Fila v oblacích.

Co je klíčem teplického jarního vzepětí? „Jsme jeden tým na hřišti i kabně. To, že jsme super parta, dělá hodně. A že se daří mně? Jsem zdravý, to u mě nebývá samozřejmostí. Absolvoval jsem celou přípravu, jsem v pohodě," měl důvod k úsměvu se šesti brankami nejlepší teplický střelec.

„Je tu takové bratrství, týmovost. Hráči jsou nastavení tak, že jeden za druhého hrábne. Funguje to. Nikdo není uražený, když jde třeba za béčko. Díky tomu hráči předvádí výkony, jaké předvádí," potvrdil Frťala.