Co na současný ročník říkáte?

Byla to taková křivka, která se pohybovala nahoru a dolů. Začátek se nám nepovedl, byli jsme, tuším, předposlední. Pak se nám podařilo sedm zápasů a dostali jsme ve v tabulce nahoru. Měli jsme hodně nevyrovnané výkony, poslední dobou jsme neměli sílu otáčet zápasy, v nichž jsme prohrávali. Výkony nebyly ideální.

V čem jsou tedy hlavní nedostatky?

Děláme velké množství individuálních chyb, což náš výkon hodně sráží. Od trenérů dostaneme pokyny, kterých se nedržíme. Někdo z nás vždy něco vymyslí, a pak je to špatně a tyto chyby sráží celý tým.

Jak se tyto chyby dají odstranit?

Myslím, že každý z nás se musí soustředit na svůj výkon. Jasně, fotbal je týmová hra, musíme hrát dobře jako tým. Musíme donutit soupeře, aby tu chybu udělal on.

V Teplicích chytáte od roku 2009. Jak se vám líbí město?

Nikdy jsem se do Teplic nepřestěhoval. V Praze bydlím kvůli rodině, děti tam chodí do školy a do školky, manželka si tam našla práci. Z Prahy sem dojíždí několik kluků, takže jedním autem jezdíme do Teplic. Město je tu pěkné, je tu hodně prodejen kebabu (smích). Ba ne, dělám si legraci, líbí se mi historické centrum Teplic.

S fotbalem jste začínal ve Vítkovicích. Kdy jste se k tomuto sportu dostal?

Když jsem chodil do třetí třídy, tak přišel nějaký pán do školy a říkal, že dělá nábor mladých fotbalistů. Já jsem se přihlásil, a začal s fotbalem. Nejprve jsem hrál útočníka, byl jsem gólový hráč, dával jsem hodně branek. Trenér mě pak viděl před domem, jak chytám. Následně mě zkusil v bráně. Zhruba od devíti let jsem se usadil na postu brankáře.

Celou kariéru chytáte v Česku. Nabídky ze zahraničí jste neměl?

Nějaké jsem v minulosti obdržel, a chtěl jsem jít do zahraničí, ale nikdy jsem nebyl klubem uvolněný. Asi to pro klub nebylo nikdy dostatečně finančně zajímavé.

Kdy vám končí aktuálně platná smlouva?

Smlouvu mám teď do léta, uvidíme, zda dostanu další nebo už ne. Kariéru ještě ukončit nechci, cítím, že mám hodně sil a chci s fotbalem pokračovat. Jestli to bude v Teplicích, to nevím.