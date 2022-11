Na hřišti však bylo v neděli k vidění pouze jedno mužstvo. A byla to Mladá Boleslav, kdo zápasu dominoval po celý jeho průběh. „První poločas by spíš takový soubojový, byl to takový nic moc fotbal. Nás uklidnila první branka v závěru půle. Ve druhém už jsme byli jasně lepší a zaslouženě jsme vyhráli,“ byl spokojený domácí lodivod Pavel Hoftych.