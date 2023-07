180 centimetrů vysoký středopolař se dostal do hry v předposledním kole v Jablonci, místo Matěje Radosty vyběhl vstříc debutu mezi elitou v 79. minutě. A do minuty byl rekordmanem, od sudího Křepského totiž vyinkasoval žlutou kartu. Překonal tak primát Admira Ljevakoviće, žlutomodré legendy.

Ljevaković si přál dostat žlutou kartu. Musel jsem potvrdit, že jsem rekordman!

Ten rovněž viděl při svém debutu v 1. lize žlutý kartonek, v duelu se Spartou v září 2007 se tak ale stalo až po třech minutách. „Tak to jsem nevěděl, že je to rekord. Tu kartu jsem dostal trošku kvůli nahecování. Do toho nervozita, seběhlo se to rychle. Hodně jsem se na ten první start těšil. Jinak ale nejsem žádný brousek, hraju spíš na pozici osmičky nebo desítky. Ale do každého souboje jdu naplno," říká Beránek.

Víte, že…



…albánský fotbalista Paderbornu Klaus Gjasula ve své první sezoně v německé Bundeslize dostal za prvních 27 zápasů 17 žlutých karet? Překonal tak zápis bývalého obránce Schalke Tomasze Hajta.



… jen tři sekundy stačily útočníkovi Davidu Prattovi z Chippenham Town, aby v utkání sedmé anglické ligy s Bashley dostal červenou kartu? Viděl ji po ostrém skluzu.



… v české I. B třídě padla červená karta ještě rychleji? Roman Polák, kapitán Kaučuku Kralupy nad Vltavou, ji v květnu 2020 viděl v střetnutí jeho týmu proti Kněževsi ihned po rozehrání. Odmítl si totiž zastrčit dres do trenýrek, za což se žlutilo už před výkopem. A protože si ho odmítal i nadále zastrčit, rozhodčí mu udělil druhou žlutou kartu a tím pádem následně i červenou.

S Ljevakovićem si zahrál minulou sezonu v béčku, proto je ironií osudu, že překonal právě jeho rekord. „Ljeva je můj kamarád, hodně mě toho naučil. Radil mi, jak se mám v různých situacích chovat. Hodně mi pomohl. Mít tak kariéru jako on, to by byl splněný sen."

Beránka chválí jak Jamrich, který ho vedl v béčku, tak i hlavní kouč áčka Zdenko Frťala, Hezká slova zaznívají také od spoluhráčů, Marek Beránek má zkrátka kariéru nastartovanou parádně. Skok, jaký za poslední rok udělal, je nevídaný. Navíc ho ustál se vší pokorou.

„Já si moc vážím šance hrát za áčko. Jsem rád, že můžu bojovat o udržení se v něm. Zatím mám za sebou dva přípravné zápasy. Oba jsme vyhráli, Vlašimi jsme dal gól. Ale ten gól je jen taková třešnička. Hlavní jsou ty výhry a to, že se maká."

Jaké jsou přednosti poměrně subtilního záložníka? „Mám dobrou kondici, dokážu mít ve vápně správný výběr místa, docela dobře předvídám. A pokud mám zmínit slabiny, tak bych měl určitě zlepšit sílu. Je to dáno mou postavou, musím na tom pracovat a zesílit."

Další přípravný duel odehrají Teplice v sobotu od 10.15 hodin v Modré u Děčína. Jejich soupeřem ale nebude Bánská Bystrice, se kterou klub ze Stínadel byl na vzájemném střetnutí domluvený, ale třetiligové Ústí nad Labem. „Bystrica nám na poslední chvíli zápas odřekla," vysvětluje mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.