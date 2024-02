/ROZHOVOR/ Populární herec Marek Taclík, který vyrůstal v Chlumci u Ústí nad Labem, je velkým fanouškem fotbalových Teplic a hokejového Litvínova. V neděli dorazil s hereckým kolegou Jakubem Kohákem na Zimní stadion Ivana Hlinky, aby zaštítili charitativní projekt Vlasatý zápas. Ještě před tím, než chemici dostali od Sparty nakládačku, se muž, jehož můžeme v současné době můžeme vidět v kině ve filmu Aristokratka ve varu, rozpovídal o sportovní pohodě, kterou v právě probíhající sezoně se svými milovanými kluby prožívá.

Jakub Kohák a Marek Taclík | Video: Deník/František Bílek

Konečně klidná sezona, co říkáte?

Začnu Litvínovem, kam jsem chodil v mládí do kotle. Vidět ho celou sezonu mezi první čtyřkou je super! Myslím si, že hrajeme trošku vejš, než jaké jsou naše možnosti. Ale finále bychom mohli hráti. Při troše štěstí. I když Sparta a Pardubice jsou odskočený. Jsem fakt nadšenej, odjíždím domů spokojenej i po prohraným zápase, protože se mi líbí, jak Litvínov hraje.

Už můžete popíchnout kolegy herce, kteří fandí jiným týmům? Často si oni museli dobírat vás, když se Vervě nedařilo.

Bohužel nejvíc mých kolegů fandí Slavii, ta hraje někde v amatérské lize. A pak Spartě a Pardubicím, ty jsou zase jinej level. Takže to mám těžký. Litvínovu ale fandí Martin Hofmann, i když pochází z Českých Budějovic. A také režisér a scénárista Petr Kolečko. Jedna z jeho prvních žen totiž byla ze severu, tak sice fandil Spartě, ale teď už spíš Litvínovu. No a Kohák fandí Spartě, to je jasný.

A co Teplice?

V sobotu to měly být tři body s Karvinou. Škoda, ale veselejší to už je. A jestli je pravda, že budeme mít nového majitele, tak super, to se zablýská na lepší časy. A já myslím, že ho fakt mít budeme.

Do rozhovoru vstupuje vedle sedící Jakub Kohák. „Taclík kupuje Teplice!" hlásí.

Marku, jak to tedy je?

Budeme mít za chvíli titul! Ne, vážně. Věřím v budoucnost fotbalových Teplic a hokejového Litvínova!

Jste o tom přesvědčený?

Ano. Jedu na sever a už cítím tu energii… Vůni chemičky, vůni kraje. (smích) Myslím si, že Orlen se chce také věnovat hokeji, vypadá to dobře. A pokud budou mít i Teplice nového majitele, tak bude ta budoucnost skvělá!

Konečně tedy skončí v Teplicích ta etapa po smrti Františka Hrdličky, kdy se klub dlouho hledal?

Panu Hrdličkovi musíme poděkovat za vše, co pro klub udělal. Ale ano, teď už nás čeká nová etapa.

Na hřišti to vypadá opravdu dobře, byť bývalý trenér Jiří Jarošík prohlásil po podzimu, že se na to nedá koukat.

Já nechci bejt zlej… Ale za pana Jarošíka to nebyla atraktivní kopaná, za pana Frťaly atraktivní je. Panu Jarošíkovi bych poděkoval, ale výsledkově i herně je to teď lepší. Pan Frťala odvádí mnohem lepší práci. Zlepšila se i atmosféra. Za Jarošíka jsem viděl hlavy dole. A třeba i menší fyzičku, tým v půlce odcházel. Teď se to skokově zvedlo a stále se to zvedá.

Libí se vám, že pan Frťala začal pěkně zezadu?

On když přišel, tak musel začít ze všech stran! Teď může nějak postupovat.

V Teplicích se na začátku sezony spojili fanoušci. Vnímáte to?

Spojení kotlů je perfektní. Musím poděkovat fanouškům, kteří opustili svá místa. Byli na nich několik let. Vím, že je to bolelo, ale konečně šli za bránu, kde má většina klubů svůj kotel. V Teplicích se zvedla nejen atmosféra, ale i marketing. Musím poděkovat Kovimu (Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice - pozn. autora), ten dělá velkou práci.

Už jste v kotli byl?

Hned na druhé utkání s Pardubicemi jsem tam byl. Ale měl jsem vyřvanej hlas, druhý den jsem točil. Bylo to trapný, protože jsem seděl v kotli a nefandil. Lidi na mě koukali, říkali si - hele, herec a nemůže řvát. Rád zase přijedu, jen teď mám hodně pracovních povinností. Ale brzo do kotle přijdu!

Teplice budou mít novou hymnu, těšíte se na ni?

Tady jsem trošku uraženej, protože mě nepozvali na její natáčení. Sice neumím zpívat, ale i tak. Přiznám se, že se mě to trošku dotklo. (úsměv) Tak snad ten můj hlas dodatečně nějak do hymny dotočí. (smích)

Na závěr trošku kontroverzní otázka. Někteří fandové si všimli, že jste byl v Edenu se slávistickou šálou okolo krku. Jak to těm teplickým fans vysvětlíte?

To je pravda. Jsem fanoušek Teplic, je to moje srdcovka, ale v Praze, konkrétně na Praze 10, bydlím 22 let, tak tam chodím na fotbal. Jednou jsem dostal od Davida Ondříčka (režisér a producent, syn kameramana Miroslava Ondříčka - pozn. autora). slávistickou šálu, kde je napsáno „přítel Slavie". Nejsem její velký fanoušek, ale jsem její přítel. A taky přítel fotbalu. A chodím i na Bohemku, sednu si vedle Ivana Trojana. Ale fandím Teplicím, pokud proti nim klokani hrajou. Za Teplice byl dal svůj život.