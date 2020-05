V sobotu z nařízení Ministerstva zdravotnictví smělo být na stadionu pouze 150 lidí, a to ještě platila výjimka, jinak by jich smělo být o padesát méně. Když vedení FK Teplice rozpočítávalo, kdo se na Stínadla vejde, neopomenulo ani své nejvěrnější.

„Je to taková sladká satisfakce za Karvinou, kam jsme v únoru za hráči taky jeli. Dostali jsme tam trojku,“ usmíval se Martin Štrobl, který hlídal sektor hostů. „Je to paradox, v životě bych do něj nešel, teď jsem byl šťastný i za něj.“

Spokojený předseda Mařík byl za hvězdu

Předseda fanklubu Marek Mařík v Teplicích na fotbale chyběl naposledy před 20 lety, když byl na chmelové brigádě. V sobotu v sektoru 34, kde sídlí fanklubáci, rozvěsil s kamarády vlajku a pak se pod ní postavil. „Já už v březnu uvažoval, že když bude dohrávka bez diváků, tak pronajmu plošinu. Nakonec se nehrálo vůbec a teď jsme mohli být pořadatelé. Užili jsme si to,“ zněl i jeho hlas spokojeně.

Při televizním přenosu byl hlavní hvězdou, kamera ho několikrát zabrala. A to v hledišti seděl i tisíckrát známější herec Marek Taclík, jehož srdce je také žlutomodré. Jeho si ovšem režie nevšimila. „Někde jsem četl takový vtip, že to teď bude tribuna Marka Maříka, to mě pobavilo,“ chechtal se na celé kolo předseda.

Nejvíce práce měl v roli pořadatele Jan Šaršoun, třetí z fanklubácké party. „Na jih, kde jsem stál, přiletělo tak šest sedm míčů,“ vypočítal svůj devadesátiminutový pracovní účet.

Živé fanoušky přehlušovaly reproduktory

Všichni tři museli mít na dýchacích cestách roušky, i tak se ale snažili fandit. „Bylo to strašné! Jen tak tam stát a koukat, nikde žádní fanoušci. Slyšel jsem pár kluků, kteří zůstali dole pod sektorem hostů za bariérami, občas zpívali svoje chorály; koukali na fotbal bránou borců, ale viděli jen na jednu branku,“ vylíčil Štrobl.

Fandění příliš slyšet nebylo, protože vedení „sklářů“ přišlo s neotřelým nápadem: od začátku do konce pouštělo sedmiminutovou smyčku, která byla sestříhaná z finálového zápasu poháru ČMFS, který Teplice hrály před 11 lety v Praze na Strahově se Slováckem.

Kučera se vylekal

„Ve vedení jsme se na tom nápadu shodli. Hráči o tom nevěděli, bylo to pro ně překvapení,“ prozradil mluvčí klubu Martin Kovařík. „Úplně mě to ze začátku vyděsilo, prvních pět deset minut mi to přišlo šílený. Ale i kluci říkali, že si za pár minut zvykli a nevnímali to. Já to měl stejně, člověk se soustředí na hru. Otázka je, jaké by to bylo, kdyby bylo úplně ticho,” přemítal autor první branky Tomáš Kučera.

Hostující trenér Pavel Hoftych v tomto směru nebyl naladěný pozitivně. “Bylo to divné. Vzpomněl jsem si na Střížkov, tam měli čtyři trumpetisty. A tohle tomu bylo hodně podobné. Nemohlo to udělat pravou atmosféru jako od pravých fanoušků, bylo to takové smutné.”

Domácí kouč Stanislav Hejkal byl spokojený. "Byl to dobrý nápad, díky za to. Když slyšíte ozvěny kopnutí do míče, tak si pak přijdete jako na přípravném utkání. Prázdné stadiony k fotbalu nepatří. I když jsme vyhráli, tak pořád tvrdím, že fotbal se hraje pro diváky.“

Na Opavu do hlediště už ve větším počtu?

Když po závěrečném hvizdu sudího Marka smyčka reprodukovaného fandění utichla, mohli slyšet do kabin odcházející fotbalisté zpoza stadionu své fandy. “Hoši, děkujem! Hoši, děkujem!”

“Bylo to hrozný! Vůbec nic jsme neviděli. Ale na začátku druhý půle aspoň ten Řezníčkův gól, to byla paráda. Jinak jsme občas koukli do mobilu jak to vypadá. Snad se brzy do hlediště taky dostaneme,” vyslovil své velké přání Lukáš Pelda, jeden z fandů, kteří se na stadion nedostali.

Ve středu hrají Tepličtí v Praze s Bohemians. Příznivci z fanklubu přemýšleli, že by se do vršovického Ďolíčku vypravili. “Stáli bychom za plotem za bránou. Anebo by bylo fajn se dostat do bytů nad stadionem, z nich je dobře vidět na hřiště. Ale to je sci-fi, tam nás Pražáci nepustí,” zakroutil hlavou Mařík. “Spíš si přejeme, aby nás za týden na Opavu mohlo být na Stínadlech zase o něco víc, když se budou rozvolňovat ta opatření,” doplnil ho Štrobl.

Jak Martin Štrobl z fanklubu hodnotí zápas?

"Bál jsem se, jak to bude vypadat, když nám chybí několik hráčů ze základu. Ale po prvních patnácti minutách se hra zlepšila. Konec už jsme jen bránili, ale úspěšně! Líbil se nám Knapík v záloze, Kodeš to na postu stopera taky zvládl. Grigy tradičně podržel, Moulis po dlouhé době bojoval, hodně nahoru šel Trubač. Ta jeho přihrávka na první gól byla parádní."