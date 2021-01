Ondřeji, jak si vysvětlujete ten první poločas, který celý zápas rozhodl? Byla za chybami nesehranost?

Nemyslím si, že to byla úplně nesehranost. Měli jsme v úvodu nějaké pološance. Kdybychom se dostali do vedení, tak by ten zápas vypadal jinak. My neměli hlavně odražené balony. Byli jsme daleko od soupeře, většinou je sbírali Jablonečtí. To je hlavní důvod, že to dopadlo, jak to dopadlo.

Jablonec se lépe přizpůsobil terénu, lépe kombinoval, sbíral balony. Vy jste působili těžkopádně, přitom jste hráli doma, terén jste znali.

Věděli jsme, že hřiště není úplně ideální. Jablonec se terénu přizpůsobil, hrál dlouhé balony na Doležala, který je sklepával na volné hráče. My si to zbytečně komplikovali. Dávali jsme si přihrávky na dva metry, většinou nám je vypíchli a šli do brejku. Měli jsme hrát jednodušeji.

Nemůžu se ubránit pocitu, že kdyby připrava byla delší, byli byste na tom daleko lépe…

Nechci zase říkat, že to nejde znát. My noví tu jsme týden i s cestou, odehráli jsme jeden zápas s Žižkovem. Kdybychom odehráli čtyři pět zápasů, tak to bylo lepší. Musíme to přijmout, jak to je, pauza byla letos krátká.

Co si ze zápasu vezmete? V čem se musíte zlepšit?

Co si z toho vzít? Musíme hrát víc kompaktněji, mít více odražené druhé balony. Na tom musíme zapracovat. A víc akce dotáhnout aspoň na roh. My ty naše akce nedokázali dotáhnout, pomalu jsme ani nevystřelili na bránu. Musíme se zlepšit jako mančaft, obrana, útok. Trenéři nám to sestříhají a uvidíme, musíme se na to podívat a poučit se.

Byla v kabině o půli bouřka?

Bouřka samozřejmě byla. Po takovém poločase je logické, že trenéři ani my, hráči, nebyli spokojeni. Trošku se to zvedlo, ale stejně jsme dostali dva zbytečné góly. Chtěli jsme to trošku zdramatizovat, ale vůbec se nám to nepovedlo.