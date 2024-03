/ROZHOVOR/ Populární McDonald´s Cup se pořádá už čtvrt století. Také v tomto roce se děti základních škol pustí do lítých bojů na zelených pažitech. Obránce FK Teplice Jan Knapík je patronem pro Ústecký kraj, sám totiž několik ročníků „Mekáče" absolvoval. „Určitě se rád půjdu podívat a zavzpomínat si. A také podpořit svoji bývalou školu!" říká hrdě mladý talent českého fotbalu.

Jan Knapík | Foto: Deník/František Bílek

Na kterou školu jste na základce chodil?

Na teplickou Metelkárnu, to je jazykovka. I když jsme nebyli nijak specializovaní na sport, tak se tělocvik bral vážně a i turnaje McDonald´s Cupu.

Máte s nimi spojený nějaký unikátní zážitek?

Pro mě to vždy bylo zpestření. A nejen pro mě, ale i pro ostatní. A i pro učitele, vždy jsme se na turnaje společně těšili. Neměli jsme moc fotbalistů, postoupili jsme maximálně do krajského finále. Ale těšil jsem se na rivalské souboje s Edisonkou, kde bylo plno fotbalistů. Třeba Matěj Radosta. Já si vždy dal hodně gólů, protože na nás, co jsme fotbal hráli závodně, byla ta zodpovědnost.

Ven už nejezdí jen předseda fanklubu s rodinou. Skláři vypraví do Edenu pět busů

A jak vypadaly vaše tělocviky?

Jak jsem řekl, nebyly zanedbané. Učitelé je braly se vší vážností. Dělali jsme přesně to, co bylo v osnovách, tedy i fotbal.

Bylo něco, co vám během tělocviku nešlo?

Mně šlo asi vše, patřil jsem díky fotbalu k těm všestrannějším. Ale na začátku mi nešlo tolik šplhání, když jsem měl ještě slabé ruce.

Jak se vám dařilo kloubit školu s fotbalem?

Na základce jsem nemusel být nějak uvolňovaný. Možná pak v osmé, deváté třídě, když byly ranní tréninky. Ale mně šla škola dobře, neměl jsem problémy.

KVÍZ: AC Milán a Liverpool. Jak dobře znáte soupeře Sparty a Slavie?

Holky vás kvůli fotbalu obdivovaly?

Na základce ne. Zlatokopky se hlásily až později. (smích)

Kdo byl váš fotbalový vzor?

Mám rád Chelsea, tou dobou to byl asi Frank Lampard.

Přidával jste si už na základce, abyste byl lepší a lepší?

Postupem času, když mi to v hlavě sepnulo, tak ano. Věděl jsem, že musím zlepšovat techniku, posilovat.

V kolika letech jste vlastně s fotbalem začal?

Asi v pěti. Nejdřív jsem hrál za Junior Teplice, potom jsme přešel do FK Teplice.

Čím je Frťala pro Teplice, tím je Němec pro nás, tvrdí proboštovský šéf Račuk

Dostával jste odměny od rodičů? Myslím ve formě motivace.

Pamatuji si, že od taťky jsem dostal třeba čokoládu, když jsem překonal nějaké své rekordy v žonglech. Ty byly dobré na rozvíjení techniky.

Co poradíte fotbalistům, kteří jsou na základce a chtějí být jako vy?

Hlavně je ten fotbal musí bavit. Musí mít pak vůli se zlepšovat. Na tom McDonald´s Cupu můžou ukázat, co v nich je. Budou tam trenéři, kteří je budou sledovat, můžou se dostat do podvědomí.

Tipněte si, kolik fotbalistů už se McDonald´s Cupu zúčastnilo…

Už se koná čtvrt století, tak určitě přes milión. Dám 1 234 433!

Skoro jste to trefil, bylo jich už 1 589 027!

Chcete se přihlásit do letošního ročníku McDonald's Cupu? Každá škola má šanci, v akci budou i malotřídky. Základní náležitosti a podrobnosti k turnaji najdete na webu Deníku nebo oficiálních stránkách https://www.mcdonaldscup.cz/