V teplickém dresu nastoupil v generálce proti Žižkovu s číslem 4, které před téměř 20 lety nosil na Stínadlech i jeho tatínek Petr Gabriel. 18letý Šimon si ho vybral sám. "Na podzim v Boleslavi jsem měl dvojku, kterou nosí můj brácha, tak teď jsem chtěl udělat radost i taťkovi a vzal jsem si čtyřku," usmíval se mladý stoper po své žluto-modré premiéře.

Teplice v přípravě porazily Žižkov 1:0 | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

Váš otec byl v Teplicích na půlročním hostování v roce 2003. Probral jste s ním teplická specifika?

Že by mi přímo říkal, co je v Teplicích speciálního? Tak to ne, protože se to přeci jen za tu dobu asi změnilo. (smích) Ale udělalo mu to radost. Nechává na mě, jak se tu chytím a jak povede moje kariéra.