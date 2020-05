Ta sezona se pro Severočechy nevyvíjela ideálně. Doma sice porazili 4:2 mistrovské Brno a po heroickém obratu 3:2 Bánskou Bystrici, ke spokojenosti ale měla obec jejich fanoušků daleko. V klubu už delší dobu cosi drhne, nikdo to ale neumí pojmenovat. Herní projev mužstva pod vedením trenéra Karla Bílka není špatný, trápí ho ale slabší koncovka a především vůle některých hráčů porvat se o lepší výsledek. Kolísavost formy se projeví později, na nejhorší se v Teplicích ještě nemyslí. Před duelem Slavií je úkol jasný: "sešívané" porazit a odrazit se do vyšších pater našlapané tabulky.

Platících diváků si to na atraktivního soupeře zamíří přesně 6225, tyto údaje ale byly v minulosti značně zkreslovány, v hledišti býval zpravidla mnohem větší počet fanoušků. Důvod? Kluby si nahlášením nižšího počtu diváků, kteří si koupili vstupenku, vytvářely z "ulitých" peněz "černé fondy". Oproti dnešku je to velký paradox, vždyť téměř každý klub kvůli zalíbení se sponzorům a veřejnému mínění své návštěvy silně nadhodnocuje.

Pojďme ale zpátky na podzimní Stínadla roku 1978. Slavia duel zahájí náporem. Velmi dobře v jejím dresu hraje obránce Nachtman, ve středu zálohy se snaží tvořit Lubas, v ofenzivě jsou nebezpeční bratři Herdové. Teplickým chybí obránce Mixa a i vinou toho jejich defenziva nepůsobí dobrým dojmem. Pražané ale střílí především z dálky. Přesto dají gól. Sudí Marko jim ho ale kvůli ofsajdu neuznává. Postupem času houstnoucí mlha komplikuje oběma týmům jejich hru. Domácí se dostávají do tempa, dobrý výkon předvádí Tupec, jakýsi motor družstva. Právě on má největší šanci celku z lázeňského města, Zlámal ale na čáře zasahuje včas.

Divákům začíná být čím dál jasnější, že osud utkání může být brzy zpečetěn, kondenzaci vodní páry v přízemní vrstvě vzduchu se na Stínadlech líbí dělat neplechu. Nepomáhá ani umělé osvětlení. To by se možná líbilo Rákosníčkovi na jeho Brčálníku, ne tak aktérům zápasu. O poločasové přestávce se rozhodčí Marko po domluvě s oběma týmy rozhodne vyčkávat. Mezitím kapitáni Melichar a Zlámal diskutují nad novým termínem zápasu. Neshodnou se. A po hodině čekání je jasno - dnes se dohrávat nebude!



Takovou situaci ještě tuzemská soutěž nepamatuje. Novináři loví v paměti. Vzpomínají na rok 1937, kdy se v Londýně hrálo mezistátní utkání Anglie - ČSR rovněž v husté mlze. Dohrané ale bylo, jen brankář Plánička prý "bílou tmu" proklínal ještě dlouho po závěrečném hvizdu. V roce 1975 mlha odložila střetnutí kvalifikace mistrovství Evropy Československo - Anglie, tehdy se ale hrát vůbec nezačlo, konalo se až druhý den.



V Teplicích se Melichar se Zlámalem na novém termínu neshodnou. Teplice chtějí hrát už v úterý, ve čtvrtek totiž cestují vlakem k sobotnímu televiznímu utkání do Košic. Slavia je proti, rozhodnutí ponechává na svazu. Sportovně technická komise výboru Fotbalového svazu ÚV ČSTV nařizuje výkop na středeční půl třetí odpolední.



Na opakovaný duel je i přes brzký čas, který byl stanovený kvůli televiznímu pohárovému zápasu Brno - Wisla Krakov, zvědavo téměř pět tisíc diváků (oficiálně 3280). Vstupenky z neděle neplatí, fanoušci si musí za vstup zaplatit znovu. Zvláštností je také to, že utkání neřídí rozhodčí Marko, ale Kmec. A vůbec se mu nepovedlo! Snaha o benevolenci se mu vymkla z rukou, hráči se snižovali k tvrdým a leckdy i neférovým zákrokům. Je s podivem, že z žluté karty z Kmecovy kapsičky viděli jen čtyři fotbalisté.



Slavia je na hřišti opět lepší, výhru ale do Prahy nepřiveze. V úvodu souboje však vykazují větší aktivitu domácí, kteří také díky Caltovi od 7. minuty vedou. "Sešívaní" posléze přebírají otěže zápasu do svých rukou a skóre ještě v první půli po zásluze obracejí ve svůj prospěch; góly dávají Nachtman a Petr Herda. Alespoň bod Teplicím zajišťuje v 64. minutě pěknou individuální akcí toho dne výborný Melichar. Týdeník Gól ale o zápase napíše: "pro takový fotbal by byla mlha docela příjemnou pokrývkou. Raději nevidět…"



Do konce podzimu Teplice vyhrají ze sedmi následujících duelů už jen jediné, když doma porazí 4:0 Prešov. Vypadnou i v poháru, když nestačí na Ústí nad Labem. Výsledkem krize je poslední příčka. Z té se Severočeši neodlepí ani na jaře, z nejvyšší soutěže proto sestoupí. Sice se do ní vrátí v roce 1983, ale pouze na jednu sezonu. Natrvalo se mezi domácí fotbalovou elitou znovu zabydlí až v roce 1996.



TJ Sklo Union Teplice – TJ Slavia IPS Praha 2:2 (1:2)

Branky: 7. Calta, 64. Melichar - 13. Nachtman, 32. P. Herda.

Rozhodčí: Krmec - Řezníček, Ujfaluši.

ŽK: Calta – Biroš, Patlejch, P. Herda.

Diváci: 3280.

Teplice: Sedláček – Senický (73. Fišer), Franke, Weigend, Koubek – Calta, Tupec, J.Melichar – Pokluda, Bříza, A.Černý (72. Soukup). Trenér: K. Bílek.

Slavia: Zlámal - Pauřík, Luža, Nachtman, Biroš - Patlejch, Lubas, D. Herda, Lauda - Zvoda (81. Sýkora), P. Herda. Trenér: Jareš.