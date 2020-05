Na začátku týdne se mu pořádně ulevilo, když Ministerstvo zdravotnictví schválilo výjimku, která povoluje pro sobotní dohrávku 23. kola s Libercem (18.00) 150 osob na stadionu. Započítaní do ní jsou samozřejmě nejen samotní aktéři duelu, ale I rozhodčí, trenéři, realizační týmy, pracovníci médií a další osoby, které jsou nezbytně nutné pro uspořádání prvního zápasu po bezprecedentní koronavirové pauze. “Bez té výjimky bychom to museli pořádně ořezat. A upřímně říkám, že bychom se do stovky těžko vešli,” utírá si Kovařík pot z čela.

Právě se sportovním sekretářem Jiřím Kučerou doinstaloval bariiéry u vchodu na hřiště, které hráře oddělí při nástupu k zápasu. “Každý tým půjde svou trasou, hráči si ani nebudou podávat ruce. Stadion máme rozdělený na vnitřní a vnější zónu, takže si myslím, že náhradníky ani nebudeme muset posílat na tribunu, jako tomu je v Německu. Budeme mít na lavičkách rozestupy, rozšiřujeme je.” A zde dochází k první absurditě. Upozorňuje na ni I brankář Teplic Tomáš Grigar. “My půjdeme před výkopem zvlášť, pomalu se na sebe nebudeme moct ani podívat, ale při standardkách ve vápně se budeme tlačit tělo na tělo,” kroutí hlavou nad svazovým rozhodnutím.

K tlačenici naopak nebude docházet ve sprchách. “My jsme především rádi, že je hráčů vůbec můžou po utkání použít. Je to v rámci výjimky, jinak budou kabiny a sprchy přístupné až od 25. května. V manuálu je, že by se v nich měli hráči zdržovat jen nezbytně nutnou dobu, ve sprchách pak musí dodržovat rozestupy. Ale rehabilitační linku použít nesmí,” nahlíží Kovařík do několika svorkou secvaknutých listů.

Útroby Stínadel by měly v sobotu být co nejvíce průchozí, aby nikdo nesahal na kliky. “Kde je to možné, tam budou dveře otevřené. Ty ostatní se budeme snažit co nejčastěji dezinfikovat. Co se pomůcek a míčů týče, ty se dezinfikují vždy po zápase a po tréninku. My se pokusíme frekvenci dezinfikování zvýšit. Celkem budeme mít na zápas 20 míčů.”

Aby balony nezůstávaly zakopnuté v hledišti či mimo dosah hráčů, budou I tentokrát u hřiště a v ochozech rozlehlého stadionu pořadatelé a sběrači míčů. “Na pozicích sběračů bude mix naší mládeže a mládežnických trenérů, na tribunách budou I naši tři nejvěrnější členové fanklubu,” přidává Martin Kovařík zajímavou informaci.

“Já jsem moc rád, že na nás klub myslel. Jezdíme také na zápasy ven, I třeba do Karviné. Doma jsem nechyběl snad 20 let. Tak to beru I jako takovou odměnu. Kdyby to bývale nevyšlo, tak už jsem přemýšlel, že si půjčím nějakou plošinu, ze které se budu s ostatními dívat za severní tribunou, tam je nízká zídka,” je šťastný předseda Fanklubu FK Teplice Marek Mařík.



Ostatní fanoušci mají zatím smůlu, na některé z nich dojde až při dalším rozvolňování. “Moc nás mrzí, že bude hlediště prázdné. Rádi bychom aspoň z reproduktorů pustili nějaký obvyklý ruch, aby hráčům nasimuloval zaplněné tribuny. Ale je možné, že nám to technický delegát zatrhne. Bohužel pro fanoušky není kvůli právům na vysílání možná ani projekce. Na web můžeme záznam zápasu umístit až 48 hodin po závěrečném hvizdu, jak nám umožňuje smlouva s LFA o televizních právech. Co se týče novinářů, tak máme v sobotu na seznamu místo pro 12 píšících a 3 fotografy. Ti ale nesmí na plochu, budou fotit z tribuny,” přibližuje Kovařík.



Ten, kdo je mimo seznam, se na Stínadla nedostane. “Mimo stadion budou pořadatelé hlídat všechny vchody a přístupy. Víme, že asi neuhlídáme vše. Když si někdo vyleze na strom za tribunou, tak ho pochopitelně z něj sundavat nebudeme, leze na něj na vlastní nebezpečí.”



Stadion bude v sobotu rozdělený na dvě zóny. Do té první, vnitřní, budou moct především ti, kteří jsou otestovaní na přítomnost viru covid-19 v těle. Do druhé zóny, vnější, pak budou puštěni všichni ostatní. “První zónou se myslí plocha a útroby, druhou pak hlediště. Z našeho klubu bylo testováno 50 lidí, z toho 30 hráčů. 6 z nich je z béčka. Testy platila LFA. Kdybychom chtěli otestovat ještě další hráče, například rovněž z béčka nebo pak z dorostu, musíme si testy zaplatit sami,” upozorňuje mluvčí klubu.