Martina Chlumeckého, 24letého defenzivního univerzála pražské Dukly, Teplice podepsaly jako první posilu nové sezony, jeho kontrakt se řešil už v zimě. „Končila mi smlouva. Teplice jsem bral všemi deseti, znám se s trenérem Kučerou, ta varianta se mi zdála dobrá, jiné jsem už neřešil, jen zahraničí," přiznal černovlasý hezounek.

Martin Chlumecký | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

Na Stínadlech ale musí zaujmout především svými fotbalovými schopnostmi. „Skláři" totiž v minulé sezoně inkasovali až příliš často. „Vím, že jsme přišel i kvůli zlepšení defenzivy. Hráči tu jsou podle mého hodně kvalitní. Jde o to, jak si to sedne." O severočeském klubu má Chlumecký zkrátka dobré mínění, což potvrzují i jeho další slova. „Poslední dva roky to asi nebylo ono, ale mám Teplice v hlavě jako úspěšný tým, nadprůměr ligy. Snad budou zase výš."