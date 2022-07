„Každý tým má své chvilky. Chci věřit, že minulá sezona byla taková špatná chvíle. Uděláme vše proto, aby se tím posunul směrem nahoru. Pro nás by bylo dobré dostat se do středu tabulky,” je Šedlbauer optimistický. „Hráči, kteří přišli, musí nahradit ty, kteří byli pro nás klíčoví. Jsou převážně mladí, podle nás perspektivní. Budou sbírat zkušenosti. Poprosil bych fanoušky o trpělivost. Oni jim to vrátí, chtějí se prát za Teplice, pracovat na sobě. Proto jsem si je vybral,” pokračuje trenér Jiří Jarošík.

Skláře by měla táhnout osa zkušených, kterou tvoří brankář Griar nebo Vondrášek, Kučera či Mareček. „Teď přišel Hybš, halfbeka jsme potřebovali do našeho systému. I on je zkušený. A věřím, že do 8. září, kdy končí přestupový termín, ještě někdo přijde. Jestli bude z top trojky? Může být,” usmívá se tajemně sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Teplicím bylo v letní přípravě vyčítáno, že tvrdošíjně sází na systém tří obránců. Traduje se, že na takový styl hry na Stínadlech schází vhodné typy hráčů. „Podle mě na trojku typy máme. Ale vždy máme připravené dvě varianty. Záleží také na soupeřích a dalších okolnostech,” oponuje Jarošík.

Jak již zaznělo, cílem Severočechů je přiblížit se co nejvíc prostředku tabulky. „A pokud dobře dopadne jednání s případným novým majitelem či silným generálním partnerem, tak chceme mít ve smlouvě, že pokračování klubu bude na vyšší úrovni, než je nyní; chceme ho posílit a vrátit tam, kde byl dříve,” upozorňuje Šedlbauer.

Jak aktuálně vypadá případný příchod nového generálního partnera nebo dokonce vlastníka, o němž klub veřejnost už před časem informoval? „Stále jednáme se třemi zájemci. V úvahu přichází víc možností financování klubu. Teď jsou dovolené, tak je to trošku přibrzděné, ale pokud to dopadne, tak by vše mohlo být uzavřené v tomto roce,” přidává šéf představenstva.

Klubové vedení ale stále nevzdává snahu jednat i se současným vlastníkem, sklářským gigantem AGC. „Ve firmě proběhla výměna top manažerů, chceme jim předvést, co náš klub znamená a co znamená pro image AGC. Chápeme, že pro firmu je současné období složité, ale musíme náš klub dobře zajistit, aby šel nahoru,” uvědomuje si Pavel Šedlbauer velkou zodpovědnost vůči fanouškům.

„Co se týče našich fandů, tak těm bychom rádi poděkovali za přízeň. I přes horší období jsme od nich cítili velkou podporu. Nyní máme prodáno už 1 700 permanentek, to nás těší. Jsme zdravý klub, dostali jsme dokonce licenci gold, která toto mé tvrzení potvrzuje,” těší Řepku. „V minulé sezoně se nám povedlo uspořádat několik významných akcí, hrála tu reprezentace do dvaceti let, pak také reprezentace žen, konalo se u nás finále McDonald´s Cupu, rozlučkový zápas legend. Město nás v těchto aktivitách podporuje, touto cestou chceme jít. A zároveň víc sázet na mládež, protože jejich pozdější prodej nám finančně pomáhá,” uzavírá Rudolf Řepka.