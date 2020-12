"Prý musím být dva metry od zdi, dokonce mi tu vzdálenost pořadatelé odkrokovali. Štvalo mě, že si ten žebřík nemůžu opřít o zeď, jako si ho opírají fanoušci na Bohemce, navíc mi byla zima. Ale stálo to za to, bylo to napínavý, prostě nervy," líčil sympatický teplický fanda, který zároveň léta drží palce drážďanskému Dynamu. Teplické hnal bojovými pokřiky, jeho "jedem, klucíííí!" bylo na liduprázdném stadionu příjemným zpestřením mrazivého ticha.

Zdroj: Deník/František Bílek



Proč si nemohl užít relativního komfortu, který si pravidelně dopřávají příznivci pražských "klokanů"? "Stadion je v našem vlastnictví, takže si můžeme určovat pravidla. V tom je rozdíl od stadionu Bohemians, který klubu nepatří. Za bránou už byli sparťani, měli dokonce svoje lešení, aby mohli koukat na fotbal. Víte, jakou mají pověst, proto jsme jim řekli, že ho můžou postavit tři metry ode zdi. A měli od nás podmínku; pokud by se chovali nepřístojně, byli by nuceni jít pryč. Kráťu pořadatelé neznají, tak si to raději také hlídali. Škoda, že se mi neozval, nějak bychom to domluvili," vysvětluje mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.

Zdroj: soukromý archiv Kráti



Tři body "žlutomodrých" Kráťa velebil i přes ztížený výhled. "Na půlce, která je blíž k tribuně, jsem toho viděl málo, bránu vůbec, takže ani nevím, jak zachytal Diviš. Ale náš gól jsem viděl, ten padl na druhou stranu. Celkově to byl bojovný výkon. Když se hraje o záchranu, tak se na krásu nehraje, to chápu. Myslím, že kluci by měli víc střílet," vyzývá Kráťa teplické fotbalisty. Potěšilo ho, že celý zápas odehrál Admir Ljevaković, který je častým hostem v jeho restauraci, která je v Teplicích vyhlášená. "Za to jsem moc rád. A jak má Ljeva žlutou, tak se vyhrává. Obrana nedostala gól, paráda!" zářily teplickému srdcaři oči.