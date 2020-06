Jak se výhra rodila?

Zápas bych rozdělil na dvě části. První poločas byl od nás velice dobrý, podali jsme koncentrovaný výkon. Myslím, že jsme byli daleko lepší než Karviná; měli jsme dost šancí, jen škoda, že finální fáze vázla. Pomohl nám první gól a pak to Patrik Žitný velmi dobře vyřešil, vedli jsme tak o dvě branky. Do druhé půle jsme ale vstoupili špatně. Karviná změnila rozestavení, to nám dělalo problémy. Dostali jsme gól na přední tyč a ještě mohl být druhý, pořádně to tam lítalo. Naštěstí Kůča míč vykopl z brankové čáry. To byl zlomový moment utkání. Pak to kluci dohráli skvěle. Ty body jsou ohromně cenné. Cením si i toho, že se makalo do devadesáté minuty.

Vy jste dal tu první branku. A byla vaše první na jaře.

Jsem za to, že jsem konečně dal gól, rád. Jsem útočník, góly chci pochopitelně dávat, i když je teď dával Řízek, to bylo důležité. Pravdou je, že ne vždy jsem hrál nahoře, do toho jsem měl trest za karty, problémy s antibiotiky. Po nich jsem se do toho dlouho nemohl dostat běžecky, potřeboval jsem nějaký čas a teď už je to dobré, jde to nahoru. Ten můj gól padl i díky skvělému centru od Lojzy Hyčky.

Na začátku druhého poločasu jste mohl přidat druhou branku.

To bylo hned na začátku. Šel jsem sám na bránu, měl jsem to vyřešit rychleji. Myslel jsem si, že mám čas, ale frajer tam přiběhl rychleji, než jsem si myslel, že přiběhne. Škoda, nemuseli jsme se pak tak trápit, mohlo to být tři nula.

Ten váš gólový půst byl i kvůli kartám. Za osmou žlutou jste stál rekordně dlouho!

Mě to nepřekvapuje, já jsem vždycky u něčeho takového speciálního. Dostal jsem osmou žlutou a stál snad dva a půl měsíce. Pak jsem dostal antibiotika, tělo dostalo zabrat. Ale zvedám se. Hlavně kluci v záloze hrají skvěle, to je vidět na celé naší hře, dá se na to koukat. Věřím, že i v dalších zápasech navážeme na výkony, které teď podáváme. Míváme problémy, že naše výkony mají výkyvy, to musíme zastavit.

Už v úterý hrajete v Olomouci.

Vyhráli jsme, tak se bude lépe regenerovat, tak to vždycky je. Jen ta cesta v autobuse je pro nás starší ubíjející, náročnější. Doufám, že z Hané odvezeme nějaké body.

Když vyhrajete a i další výsledky budou s vámi, tak jste zachráněni.

Máme to v hlavě. Věděli jsme, že zápas s Karvinou je pro nás hrozně důležitý. Šlo o to, abychom se netrápili dole. Takhle budeme mít víc klidu. Dali jsme dvakrát za sebou čtyři góly, trefilo se víc hráčů, padlo to i Moulovi, tak paráda. Doufám, že to bude pokračovat.