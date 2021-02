S arktickými podmínkami si lépe poradilo mužstvo Uherského Hradiště, které potvrdilo svou formu a vyhrálo 2:0. „Na začátku utkání jsem si myslel, že terén bude hodně špatný, ale nebylo tomu tak, bylo to i navzdory nepříznivým podmínkám lepší, než to je u nás v Teplicích,“ pronesl trenér „skářů“ Radim Kučera.

Na terén si nestěžoval ani záložník „žlutomodrých“ Patrik Žitný. „Ten začátek, kdy hustě sněžilo, byl nepříjemný. Pak ale sněžení přestalo, dalo se hrát. V tohle roční období jsou prostě terény těžké, ale je to stejné pro oba týmy, které proti sobě nastoupí. A v čem jsou specifické? Musíte na nich vydat víc síly – na zrychlení, zabrzdění.“

A možná právě to, že síly rychle docházely, bylo nakonec výhodou fyzicky výborně připraveného Slovácka. Teplice totiž sice brzy inkasovaly úvodní gól, do konce první půle ale byly lepší než jejich soupeř. „I jsme kombinovali, ale předfinální a finální fáze nebyla dobrá, protože když už jsme se do šance dostali, tak jsme ji neproměnili. To byl náš kámen úrazu v první půli. Ve druhé už jsme šance neměli. Konečnou byla druhá branka,“ ušklíbl se Žitný. „Ve druhém poločase hřiště zmrzlo, terén byl těžší, byla to na něm spíš válka. Bylo to pro nás těžké, Slovácko má všeobecně dobrou defenzivu,“ doplnil Kučera.



Jeho svěřenci jsou po Novém roce v útlumu, z pěti zápasů mají jen jeden bod za domácí remízu 2:2, kterou vydolovali v domácím střetnutí s Karvinou. „Našim problémem je teď to, že nedáváme góly a nedokážeme minimalizovat chyby v defenzivě. Proč nedáváme góly? Koncovka je žalostná, jsme v křeči. V prvním poločase jsme tam měli nějaké šance, ale špatně jsem je řešili. Třeba Mareš měl jít do kličky, nebo míč víc dloubnout.“



Situace Severočechů je na pováženou, nebezpečí sestupu se přibližuje. „Měli jsme několikrát šanci týmům pod námi bodově odskočit, nevyšlo to. Víme, že to bude dřina. Ale musíme se zvednout sami, nemůžeme se spoléhat na to, že soupeři pod námi budou pořád prohrávat,“ řekl Kučera. „Nesmíme si připouštět tlak,“ nechtěl se Žitný brodit v hlavě záchranářským bahnem. Mínil, že právě výkon z úvodní pětačtyřicetiminutovky by měl být pro Teplice standardem. „Když budeme takhle hrát pořád, tak body přijdou.“