Kvůli dvakrát odloženému duelu s Libercem se teplický trávník stal u fotbalové veřejnosti laciným terčem posměchu. A ligová disciplinární komise žlutomodrým napařila pořádně mastnou pokutu.

Poprvé se měl v Teplicích hrát zápas 23. kola 29. února, po nočním a ranním sněžení se ale trávník proměnil doslova v bažinu. Ani 11. března, což byl náhradní termín, se nakonec na severu Čech nehrálo, nekvalitní podloží nedokázalo absorvovat déšť, hřiště bylo pod vodou.

„Podle odborných posudků byla hlavním důvodem nezpůsobilé hrací plochy nekvalitně provedená rekonstrukce z před několika let,“ řekl předseda disciplinární komise Richard Baček.

Vedení FK Teplice poté chtělo trávník rekonstruovat v koronavirové pauze, ale nepřehledná situace s dohrávkami a dalšími odklady nakonec vystavila těžkým strojům stopku.

"My o problému věděli. Rekonstrukce byla v plánu už od podzimu. Sondy během uplynulé sezóny totiž odhalily, že podloží pod hřištěm je ve špatném stavu a nepropouští vodu, proto byla plocha v případě rozsáhlejších dešťů podmáčená," tvrdí tiskový mluvčí "sklářů" Martin Kovařík.

V pondělí tedy konečně avizovaná rekonstrukce začala, skončit by měla 22. srpna. "To by měla skončit pokládka travních koberců. Poté bude pokračovat práce na prostorech za postranními čarami, kde nově bude umělá tráva místo přírodní. Ta by měla být dokončena o týden později. První dvě kola nového ročníku, který odstartuje o víkendu 22. srpna, odehrajeme na hřištích soupeřů. Po těchto dvou kolech navíc přijde na řadu reprezentační přestávka, poprvé na domácí půdě bychom se tak měli představit až kolem 12. září," přibližuje Kovařík.