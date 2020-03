Dohrávaný zápas 23. kola nejvyšší fotbalové soutěže mají vidět ve středu v podvečer liduprázdná Stínadla. Kvůli nařízení Bezpečnosti rady státu, která chce předejít dalšímu šíření epidemie koronaviru, se zápas Teplic s Libercem má hrát bez diváků a v dalším omezeném režimu. I s hráči může být v objektu stadionu pouze 100 osob. Reálně však duelu hrozí opět odložení, v Teplicích totiž vytrvale prší, což se negativně promítá do už tak zdecimovaného terénu Stínadel. "Okolo oběda by se mělo rozhodnout, nevypadá to dobře," informuje mluvčí klubu Martin Kovařík.

Diváci na fotbale Teplice - Olomouc | Foto: Deník/František Bílek

„Mistrovský zápas bez fanoušků jsem ještě nehrál. Tak se hraje jen v přípravě. Bude to divné a nemá to moc smysl, fotbal se hraje pro fanoušky. Musíme se ale soustředit hlavně na naši hru, která by měla vypadat aspoň jako první půle se Slováckem, rozhodně ne jako ta druhá půle,“ uvědomuje si teplický lodivod.