Domácí FK začal náporem, balon měli jablonečtí více pod kontrolou, hrálo se na polovině hostí. Ti přijeli do Jablonce s jednoduchou taktikou - nějak to ubránit a „odkopat“. Od začátku tak hráli něco, jako nakopávanou. Jenže, jak běžely minuty, přidali se k nim i domácí. A tak ta hrstka skalních fandů, z nichž ti v kotli dokonce chvíli fandili svlečení do půl těla, viděla všechno možné, jen ne pěkný fotbal. A co hůř – z ojedinělé akce ve dvacáté první minutě prošel mezi nedůraznými obránci domácích Fortelný a z úhlu překonal Hanuše - 0 : 1!

Veškerá snaha domácích o srovnání končila na nepřesných kombinacích, prohraných soubojích o vysoký balon a absenci střelby. A tak se šlo do kabin za vedení hostujícího mužstva. S nadějí na změnu všichni přítomní vítali druhý poločas. V něm se Teplice začaly ještě více bránit, zatáhly se před vlastní šestnáctku a soustředily se spíše na odkopávání, než na skutečný fotbal.

Jablonečtí hned od začátku druhé půle posílili ofenzívu, na hrot vedle Doležala přišel Čvančara, ovšem bez přesné kombinace to nebylo moc platné a šance nepřicházely. Vyrovnání mohla přinést 50. minuta, kdy stažení Housky volalo po penaltě. Píšťalka rozhodčího ale nezazněla. Houska pak o několik minut později v dobré pozici pálil přímo do brankáře Teplic Grigara. Po chybě domácí obrany měli šanci i hosté, Ledecký ale minul. Bylo to ale varování. A neschopnost domácích poradit si se soupeřem přinesla trest.

Po zákroku Jabloneckých zůstal jeden z hostí ležet. Ti však pokračovali ve hře, což zaskočilo domácí defenzívu. A po nahrávce Rezka překonal Hyčka brankáře Hanuše – Teplice vedly o dvě branky. Trenér Rada reagoval střídáním, na hřiště přišel i Hübschmann, pro kterého to byl tří stý zápas v lize!

Klid a přesnou koncovku však střídání nepřinesla, domácím se nedařilo najít cestu k soupeřově svatyni. Stoupala nervozita a po jednom ze zákroků dostal, po poradě s rozhodčím u VARu, Čvančara červenou kartu.

Jablonec tak dohrál zápas v deseti a odešel z něj nakonec jako poražený, a to se soupeřem, který toho mnoho fotbalového neukázal a se kterým byl zisk tří bodů téměř povinností. Zmrzlí fandové k tomu měli ne zrovna lichotivé poznámky.

A nelichotivě zněla i slova trenéra Rady: „Jsem zklamaný, jak tento týden dopadl. Přitom to bylo po Bohemce nadějné. Na Teplice jsme se soustředili, nemohli jsme využít vyloučené hráče a trochu jsme improvizovali. V prvním poločase byla naše převaha jen platonická a bez šance. Soupeř taky nic moc neměl, ale my jim otevřeme obranu a nabídneme jim fatální chybou gól. Do druhé půle jsme poslali dalšího útočníka. Mysleli jsme si, že to bude živější. Ale neslo se to ve stejném duchu, optická převaha, ale u šestnáctky nejsme vůbec nebezpeční. Obránci Teplic to uskákali a ubojovali. Pak přišla ztráta míče a gól na 0:2, vše pak vyvrcholilo vyloučením Čvančary. Z naší strany hodně špatné utkání. Nebyly tam ani dobré centry, za to spousta nepřesností. Chybí nám klid ve finální fázi. Dáváme si těžké balony, nedokážeme si to zjednodušit. Teplice byly poctivé. Byl to po dlouhé době zápas, kdy jsme šance skoro neměli,“ hodnotil jablonecký trenér.

Jablonec dál zůstává přikován s šestnácti body na třinácté příčce. „Je to děsně málo. Tři plusové body z Bohemky jsou nám najednou k ničemu. Vím, že když nemáte body, jste jako trenér na hraně. I já nad tím přemýšlím, ale nevzdávám to,“ řekl ke své pozici trenér Jablonce.

Obrovskou radost měl lodivod hostů Jiří Jarošík. „Byl to hodně bojovný a důrazný zápas. Moc fotbalu tam nebylo. Těší mě, že jsme navázali na výkon doma. Obrana pracovala skvěle, udrželi jsme čisté konto a to je velké plus. Kdyby dali domácí první gól asi by to bylo těžší. Grigar nás podržel při střele Vaníčka a pak jsme sami skorovali. První gól rozhodl. Možná se k nám konečně otočilo i to sportovní štěstí, kluci pode mnou žádný zápas nevzdali, ale nevycházelo nám to výsledkově. Teď se to konečně překlápí na naši stranu. Jablonec to po poločase hodně zjednodušil, dal tam druhý hrot. Je to pro nás dobrá vizitka, protože jsme je prakticky nepustili do větší šance a udrželi čisté konto. Bylo znát, že jde o hodně, nervozita se přenesla i na trávník. Bylo to hodně rozkouskované s hodně osobními souboji. Teď jsme se v tabulce trochu přiblížili, ale na tabulku se zatím stejně moc nedíváme,“ těšila teplického kouče první venkovní výhra v sezoně.

FK Jablonec : FK Teplice 0 : 2 ( 0 : 1 )

Branky: 21. Fortelný (Knapík), 71. Hyčka (Jan Rezek)

Karty: 78. Doležal (JAB), 90+5. Surzyn (JAB) – 58. Chlumecký (TEP) 90+2. Čvančara (JAB)

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík (76. V. Kubista), Martinec, Zelený, Krob (46. Čvančara) – Vaníček, Houska (76. Smejkal), Považanec (76. Hübschman), Kratochvíl (84. Štěpánek), Surzyn – Doležal (C).

FK Teplice: Grigar (C) – Vondrášek, Chlumecký, Knapík, Shejbal – Fortelný (40. Jan Rezek), Jukl – Hyčka, Trubač, Ledecký – J. Mareš (53. Moulis, 79. Kučera).