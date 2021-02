Klub ze severu se v novém roce souží, z pěti zápasů uhrál jediný bod. Slavia oproti tomu šturmuje za třetím ligovým titulem v řadě, navíc je stále ve hře v Evropské lize.

"Čeká nás asi nejtěžší možný soupeř v rámci ligové soutěže, takže opravdu nic jednoduchého. Můžeme samozřejmě spekulovat o sestavě. Slavia hraje Evropskou ligu, takže určitě dojde ke změnám, ale kvalita kádru je výborná. My se s tím musíme poprat. Budeme se snažit překvapit," slibuje Radim Kučera.

"Jsme zvyklí střídat evropskou soutěž s domácí ligou, takže nic těžkého to pro nás nebude. Máme za sebou sice velice náročný čtvrteční zápas, ale máme také tak široký a silný kádr, že to určitě zvládneme. Kluci jsou dobře natrénovaní," tvrdí Jaroslav Köstl, asistent hlavního kouče Slavie Jindřicha Trpišovského. "Cíl je jasný, chceme potřetí v řadě získat titul a uděláme pro to vše. Čeká nás těžký zápas, musíme ho ale zvládnout,“ přidává.

„Sešívaní" ví, že v Teplicích bude těžký terén. „Čeká nás jiné hřiště než ve středu. A možná se bude trenér Leicesteru Rodgers divit, až se na nás bude dívat, na čem jsme hráli, jestli to je stejný sport,“ uštědřil Trpišovský políček teplickému trávníku, který je po letní rekonstrukci stále v bídném stavu.

O mizerném pažitu ví své i Kučera. „Minule jsme hráli na Slovácku. Na začátku zápasu tam hustě sněžilo, terén byl ale lepší než u nás."

Slavia nemůže postavit svého kanonýra Simu, příležitost patrně dostane reprezentant Lukáš Masopust, který poslední dobou vysedává na lavičce. „Není čas šetřit se ani litovat. Jsme zkušení, abychom si s tím poradili. Pro nás je podstatný titul, v neděli k němu chceme udělat další krůček,“ burcuje Trpišovský.

Není bez zajímavosti, že Stínadla uvidí zápas nejhorší obrany (Teplice) a nejlepšího útoku (Slavia). Na podzim Slavia vyhrála nad „žlutomodrými" doma jasně 5:1.