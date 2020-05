Na vlastní kůži: Testování na koronavirus není žádný příjemný zážitek

„Teď na vás budu hnusná!“ upozornila mě sestřička, která mi za pár vteřin udělala výtěr z nosu a nosohltanu, aby pomocí testu mohla být zjištěna případná přítomnost viru SARS-CoV-2 v mém těle. Nelhala, tyčinkou mi zajela hluboko do nosu. Tomáš Řepka by možná po podobné zkušenosti na místě, kde se testovalo, znovu urval sprchu. Nebylo to zkrátka nic příjemného.

Tomáš Grigar při odběru vzorku na přítomnost viru v těle. | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík